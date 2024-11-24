Детали римского святилища нашли под Храмом Гроба Господня
Когда-то в этом месте был глубокий карьер
24 ноября 2024, 13:53, ИА Амител
Последователи веры считают, что главная святыня – это Храм Гроба Господня, который, по их мнению, находится на месте казни Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.
Недавно археологи из Ла Сапиенцы представили обширный отчет о раскопках, проведенных у Храма Гроба Господня. В ходе исследования выяснилось, что в этом месте когда-то был глубокий карьер. В северо-восточной части храмового комплекса скальная порода была искусственно обработана.
В древнем Иерусалиме удалось найти пещеру и крест, которые, как считается, связаны с историей царицы Елены. Однако некоторые историки предполагают, что она могла ошибиться.
Недавно после реставрации древнего объекта был обнаружен длинный туннель. Также недалеко от Храма Гроба Господня было найдено иудейское кладбище и карьер. Это указывает на то, что здесь находилось древнее римское святилище.
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