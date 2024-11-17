Археологи нашли галлюциногены в древнеегипетском сосуде

Их следы обнаружили впервые

17 ноября 2024, 09:55, ИА Амител

Египет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1256382

Международная группа археологов из США и Италии обнаружила первое материальное доказательство использования галлюциногенов в религиозных ритуалах в Древнем Египте. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали содержимое глиняного сосуда, украшенного головой Беса, божества – хранителя домашнего очага древних египтян. К нему обращались за защитой, плодородием, исцелением и удачей.

Анализ образца показал, что в сосуде был коктейль из психоделических препаратов, телесных жидкостей и алкоголя, который использовали в магическом ритуале плодородия. Смесь была приправлена медом, кунжутом, кедровыми орешками, солодкой и виноградом для имитации крови. Вероятно, его использовали для погружения в транс в обряде подтверждения беременности.