Археологи нашли галлюциногены в древнеегипетском сосуде
Их следы обнаружили впервые
17 ноября 2024, 09:55, ИА Амител
Международная группа археологов из США и Италии обнаружила первое материальное доказательство использования галлюциногенов в религиозных ритуалах в Древнем Египте. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Ученые проанализировали содержимое глиняного сосуда, украшенного головой Беса, божества – хранителя домашнего очага древних египтян. К нему обращались за защитой, плодородием, исцелением и удачей.
Анализ образца показал, что в сосуде был коктейль из психоделических препаратов, телесных жидкостей и алкоголя, который использовали в магическом ритуале плодородия. Смесь была приправлена медом, кунжутом, кедровыми орешками, солодкой и виноградом для имитации крови. Вероятно, его использовали для погружения в транс в обряде подтверждения беременности.
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