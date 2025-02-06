Например, мужчины больше всего не любят, когда их спрашивают об ожидаемой зарплате

06 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вопросы о причинах ухода с предыдущего места работы больше всего раздражают жителей Барнаула на собеседованиях при трудоустройстве, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Только один из пяти соискателей с пониманием относится к любым вопросам. Шестеро из десяти признались, что некоторые вопросы рекрутера их откровенно раздражают", – говорится в исследовании.

Самые неприятные вопросы, по мнению респондентов:

причина увольнения с предыдущего места работы – 15%;

кем вы видите себя в будущем – 11%;

о семейном положении – 10%;

о желаемой зарплате – 7%;

о планировании детей, потенциальной полезности для компании, об опыте работы и причинах отклика на данную вакансию – по 5%;

о возрасте и просьбы рассказать о себе – по 4%.

Мужчины не любят вопрос об ожидаемой зарплате, поскольку ее размер уже указан или в самом объявлении, или в резюме. Женщинам не нравится, когда их спрашивают о причинах смены работы и планировании детей.

Опрос проведен с 19 по 31 января 2025 года среди экономически активных жителей Барнаула, имеющие опыт трудоустройства.