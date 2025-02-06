"Детей хотите?" Барнаульцы назвали самые нервирующие вопросы на собеседованиях
Например, мужчины больше всего не любят, когда их спрашивают об ожидаемой зарплате
06 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Вопросы о причинах ухода с предыдущего места работы больше всего раздражают жителей Барнаула на собеседованиях при трудоустройстве, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Только один из пяти соискателей с пониманием относится к любым вопросам. Шестеро из десяти признались, что некоторые вопросы рекрутера их откровенно раздражают", – говорится в исследовании.
Самые неприятные вопросы, по мнению респондентов:
- причина увольнения с предыдущего места работы – 15%;
- кем вы видите себя в будущем – 11%;
- о семейном положении – 10%;
- о желаемой зарплате – 7%;
- о планировании детей, потенциальной полезности для компании, об опыте работы и причинах отклика на данную вакансию – по 5%;
- о возрасте и просьбы рассказать о себе – по 4%.
Мужчины не любят вопрос об ожидаемой зарплате, поскольку ее размер уже указан или в самом объявлении, или в резюме. Женщинам не нравится, когда их спрашивают о причинах смены работы и планировании детей.
Опрос проведен с 19 по 31 января 2025 года среди экономически активных жителей Барнаула, имеющие опыт трудоустройства.
16:40:30 06-02-2025
всегда бесил вопрос "почему вы хотите работать именно у нас". сразу хочелось расхотеть у них работать.
16:57:16 06-02-2025
- Сколько я буду получать?
- Не волнуйтесь, у нас достойная оплата. А какие ваши навыки?
- Они достойные. Не волнуйтесь, вам понравится.
17:06:29 06-02-2025
1. причина увольнения с предыдущего места работы
низкая ЗП
2. кем вы видите себя в будущем
извините я не Ванга - будущее не вижу.
3. о семейном положении
холост
4. о желаемой зарплате
должна быть больше чем на прошлой работе.
Пункты 5 и 6 - демагогия
19:01:57 06-02-2025
Шинник (17:06:29 06-02-2025) 1. причина увольнения с предыдущего места работы низкая ... я бы вас не взял на работу ни за что
19:19:50 06-02-2025
Гость (19:01:57 06-02-2025) я бы вас не взял на работу ни за что... Вы сами то устройтесь на работу для начала. А то безработный, штат пытается набрать...
21:49:35 06-02-2025
Гость (19:01:57 06-02-2025) я бы вас не взял на работу ни за что... Сходи за забор, очередь поищи. Телескоп выдать выдать? А то в бинокль, боюсь, не разглядишь
11:55:22 07-02-2025
Гость (19:01:57 06-02-2025) я бы вас не взял на работу ни за что... Правильное решение!))) Шинник вам не походит, лучше возьмите меня!)))
1,причина увольнения с предыдущего места работы:
не было перспективы развития
2. кем вы видите себя в будущем:
не суть важно, но работающим под вашим началом
3. о семейном положении: семьи нет, так как работа в приоритете
4. о желаемой зарплате: на начальном этапе ваше предложение прекрасно!
Шинник пишет, что «Пункты 5 и 6 – демагогия». Полагаю, он сломался на вопросе о детях. Пропаганда чайлдфри запрещена, но это как раз то, что нравится эйчарам)))
20:01:18 06-02-2025
Нужно ликвидировать все эти анкеты, рекрутинг и другое?
В СССР брали на работу без всего этого.
Я считаю работодатели теряют много ценных специалистов в связи с этими проверками.
По крайней мере когда мне предлагают анкету написать и другой бред шлю их всех лесом.
Вам надо . Вы и пишите.
08:49:52 07-02-2025
Гость (20:01:18 06-02-2025) Нужно ликвидировать все эти анкеты, рекрутинг и другое?В... Не работали вы ещё тогда. В СССР обязательно писали автобиографию при трудоустройстве, а также состав семьи и т.д.
12:00:25 07-02-2025
Гость (08:49:52 07-02-2025) Не работали вы ещё тогда. В СССР обязательно писали автобиог... В СССР работодателем практически всегда было государство. Поэтому личные сведения всё таки были более сохранны. А сейчас напишете всё про себя в частной конторе, сольют неизвестно где.
11:18:58 07-02-2025
Гость (20:01:18 06-02-2025) Нужно ликвидировать все эти анкеты, рекрутинг и другое?В... Работодатели теряют специалистов когда подбор кадров доверяют далеким от работы людям. Да и из критериев отбора - чтоб работал, в запой не ушел, и дешево.
20:48:53 06-02-2025
а я вот не люблю приезжать на собеседования где нужно заполнить огромную анкету на 2 4 листа, где нужно все о себе рассказать, чем живу чем дышу кем работал, почему ушел, кем работают родители и тд и тд и еще выслушивать фразу мы вам перезвоним, а когда сам перезваниваешь дня через 2-3 тебе отвечают вы нам не подошли или уже взяли человека.
Зачем мне заполнять анкеты чтобы эйчарам премию потом выписали?
А то что задают вопросы личного характера по типу детей, третьих лиц волновать не должно хочу ли я детей или нет.
Какая разница если все равно на работу не берете, или вам как воздух нужны только семейные и детные?
Ну тогда почему вы отказываете тем у кого есть дети, отказываете молодым девушкам под предлогом что забеременеют и уйду в декрет.
Если вам изначально не нужны люди так может и не стоит давать ложное объявление и людей кормить надеждами которые вынуждены искать работу где больше платят.
И кому какая разница на что я буду тратить заработанные деньги если все что заработал до копейки мои.
Просто вам лень признаться что вакансии как таковой нет, и что соискатели вам для галочки чем больше анкет будет у эйчара тем больше будет премия как эйчару так и руководству мол смотрите как сотрудник старается, столько людей нахутор послал а сколько анкет составлено и тд.
Зато когда разворачиваешься и уходишь все как один делают такие удивленные жевала и еще хватает наглости спрашивать а почему вы отказались чем вас не устроило.
Да блин элементарно, это тупые вопросы в ваших анкетах, еще бы спрашивали у мужчин про размер члена и опыте съемок в порно.
11:37:20 07-02-2025
Соискатель (20:48:53 06-02-2025) а я вот не люблю приезжать на собеседования где нужно заполн... приобретите где-нибудь запятые. вам очень нужно
13:26:30 07-02-2025
Гость (11:37:20 07-02-2025) приобретите где-нибудь запятые. вам очень нужно... а ты стань глазным донором, они тебе не нужны, докопаться до людей намеренно или ненамеренно пропускающих знаки препинания, глупо.
Но свою мыслю надо обязательно выкакать, а то как же его величество опытный язычок весьма не доволен.
Тем что человек посмел пропустить запятые..
11:40:03 07-02-2025
Соискатель (20:48:53 06-02-2025) а я вот не люблю приезжать на собеседования где нужно заполн... бывает, что вакансия всё же есть, но работодатель придирчиво перебирает кандидатов, т.к. у него свои фантазии - чтоб не пил, не курил, тещу мамой называл. ещё сектантов видел, которые к себе вербуют - там тоже определенный склад характера ищут
10:10:27 07-02-2025
Работаю уже 15 лет в одной организации. Хороший специалист, ас в своем деле (сам себя не похвалишь..))),
Решила что нужны перемены. Начала похаживать по собеседования. И поняла, что сильно волнуюсь и веду себя так, что сама себя бы на работу не взяла. А все из=за глупых вопросов! Особенно вопрос "Какую зп вы хотели бы получать?" Хочу 1 000 000!! И что от этого? Все равно не будете платить... Или вы хотите услышать, что я хочу в два раза меньше чем вы могли бы мне выплачивать? Бред! Потому что человек всегда узнает сколько до него получал предшественник...
10:58:42 07-02-2025
В нашей сфере главная причина увольнения с предыдущего места работы - алкоголизм. Конечно никто на него не хочет отвечать на этот вопрос прямо. Раньше верили, брали. Человек все равно за месяц себя проявлял. Сейчас есть общий чат работодателей. Вкидываешь туда фамилию и получаешь полный расклад. По этой причине с октября не могу закрыть вакансию. Всем приходится отказывать, чтобы не огрести проблем. И вопрос про желаемую зарплату тоже выявляет фантазеров, с которыми лучше не связываться.
11:35:26 07-02-2025
Виталий (10:58:42 07-02-2025) В нашей сфере главная причина увольнения с предыдущего места... предположу, что и оплату вы предлагаете такую, что только маргиналов интересует
11:52:10 07-02-2025
Виталий (10:58:42 07-02-2025) В нашей сфере главная причина увольнения с предыдущего места.. Сейчас есть общий чат работодателей. Вкидываешь туда фамилию и получаешь полный расклад. . Хороший способ отомстить неугодному! Работодатель может выложить клевету по личным соображениям с двойной целью: нагадить конкуренту ( вы не примите нужного специалиста, будет страдать ваше дело) и соискателю, грамотный сотрудник останется без работы.
12:09:30 07-02-2025
на базаре два дурака - один покупает второй продает
тот что покупает хочет поменьше заплатить а тот что продает хочет втюхнуть дешевку за дорого
так и работодатель -работник
работник хочет получать деньги не работая а работодатель хочет не платить и чтобы работник работал
так как у нас не 90е годы и платить зп приходится то скорректируем
работодатель хочет чтобы работник за заплату работал 24 часа в сутки а когда он подохнет его сменит новый работник
не везде конечно такие работодатели есть и нормальные но в коммерческих кампаниях так
поэтому работник должен уметь отстоять свои права
12:35:12 07-02-2025
Курьёзов достаточно. Знакомая дизайнер рассказывала, как взяв портфолио, пришла по объявлению о работе. Её встретила хозяйка торгового отдела. Достала книгу с картинками по интерьеру, запинаясь, зачитала страницу и попросила повторить близко к тексту. Дизайнер (с высшим спецобразованием) просто обалдела, встала, произнесла: «Что это было?» Со смехом ушла. До портфолио дело не дошло.