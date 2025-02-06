"На мне уснул котик". Барнаульские работодатели назвали нелепые оправдания при опоздании

На плохое самочувствие жалуются в несколько раз реже, чем на пробки

06 февраля 2025, 12:42, ИА Амител

Человек и много кошек / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пробки на дорогах стали самым популярным оправданием опоздания на работу в Барнауле, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. "Самым частым оправданием опозданий на работу являются пробки (26% опрошенных). На втором месте (14%) честная констатация факта – проспал", – говорится в исследовании. Каждый десятый работодатель (10%) чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. Далее по популярности идут проблемы с будильниками (8%), с детьми и семейные неурядицы, (7%), аварии на дорогах (3%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%). Самые нестандартные, смешные и нелепые оправдания: "Забыл, куда иду", "Забыл, что трудоустроился", "Засмотрелся на рассвет", "Испугался вставать", "Не в то такси сел", "Перепутал дни недели", "Кони перегородили дорогу", "Любимая кошка окотилась", "Уснул котик утром на человеке".Опрос проведен с 12 января по 3 февраля 2025 года среди представителей предприятий и организаций из Барнаула.