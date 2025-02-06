"На мне уснул котик". Барнаульские работодатели назвали нелепые оправдания при опоздании
На плохое самочувствие жалуются в несколько раз реже, чем на пробки
06 февраля 2025, 12:42, ИА Амител
Пробки на дорогах стали самым популярным оправданием опоздания на работу в Барнауле, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Самым частым оправданием опозданий на работу являются пробки (26% опрошенных). На втором месте (14%) честная констатация факта – проспал", – говорится в исследовании.
Каждый десятый работодатель (10%) чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел.
Далее по популярности идут проблемы с будильниками (8%), с детьми и семейные неурядицы, (7%), аварии на дорогах (3%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%).
Самые нестандартные, смешные и нелепые оправдания: "Забыл, куда иду", "Забыл, что трудоустроился", "Засмотрелся на рассвет", "Испугался вставать", "Не в то такси сел", "Перепутал дни недели", "Кони перегородили дорогу", "Любимая кошка окотилась", "Уснул котик утром на человеке".Опрос проведен с 12 января по 3 февраля 2025 года среди представителей предприятий и организаций из Барнаула.
12:46:19 06-02-2025
Уснул котик утром на человеке***
И что тут нелепого? По-моему само по себе это достаточное оправдание для любого опоздания!
12:50:55 06-02-2025
Гость (12:46:19 06-02-2025) Уснул котик утром на человеке***И что тут нелепого? По-м... Если начальница зоошиза, конечно, прокатит! Ещё премию выпишет.
12:55:12 06-02-2025
Гость (12:50:55 06-02-2025) Если начальница зоошиза, конечно, прокатит! Ещё премию выпиш... Без всяких "если"! Нормальный человек должен такую ситуацию понимать правильно- котику положено между приёмами пищи и походом в лоток спать 23 часа в сутки, значит, будьте любезны, организуйте.
13:27:32 06-02-2025
Гость (12:46:19 06-02-2025) Уснул котик утром на человеке***И что тут нелепого? По-м... Если начальник кошатник , он поймет важность ситуации !
13:49:10 06-02-2025
Гость (13:27:32 06-02-2025) Если начальник кошатник , он поймет важность ситуации ! ... Начальник в первую очередь понимает, что Вы приходите на работу для выполнения определенных задач. И пока вы лежите под спящим котиком, ваша работа простаивает!!!
13:55:08 06-02-2025
Гость (13:49:10 06-02-2025) Начальник в первую очередь понимает, что Вы приходите на раб... Мне, в отличие от, вероятно, Вас, не за "ж...па-часы" платят и вся моя работа в смартфоне и моей голове, а не в офисе или у станка.
14:10:47 06-02-2025
Гость (13:55:08 06-02-2025) Мне, в отличие от, вероятно, Вас, не за "ж...па-часы" платят... ну тогда вашему начальнику должно быть до звезды в какое время вы на работу придете, соответственно объяснений он от вас не потребует
13:22:08 06-02-2025
а что удивительного про пробки? это действительно огромная проблема. выходя в одно и то же время, можно приехать ровно, на 10 мин раньше или опоздать на полчаса. вот такая хрень
13:50:44 06-02-2025
Гость (13:22:08 06-02-2025) а что удивительного про пробки? это действительно огромная п... не правда. Ежедневно выхожу из дома в одно и то же время и прихожу на работу с разницей 2-3 минуты. Дорога занимает 40 минут на ОТ .
14:03:17 06-02-2025
Гость (13:50:44 06-02-2025) не правда. Ежедневно выхожу из дома в одно и то же время и п...
противоположно потоку транспорта едете? люди так-то работают в разных частях города, умник
14:04:47 06-02-2025
Гость (13:50:44 06-02-2025) не правда. Ежедневно выхожу из дома в одно и то же время и п...
ух ты, какой у вас транспорт точный, прям как самолет или поезд, по минутам))))
16:16:10 06-02-2025
Гость (14:04:47 06-02-2025) ух ты, какой у вас транспорт точный, прям как самолет и... По поводу трамвая точно так.
16:39:40 06-02-2025
Гость (16:16:10 06-02-2025) По поводу трамвая точно так. ... и маршрутка. С Сулимы еду на северо-Западную
18:53:58 07-02-2025
Гость (13:50:44 06-02-2025) не правда. Ежедневно выхожу из дома в одно и то же время и п... Вот реально интересно где чел работает...
Выхожу также в одно и тоже время,за час до работы, сажусь на Урожайке
То не залезу в автобус-народу пресс, соответственно мёрзну и жду другой, ехать до Галактики.
И вот сегодня за 25 минут доехала, а в понедельник 45 ехала - Павлик стоял.
А ещё гайцы останавливают, было что и высаживали из маршрутки.
Так что пробки для Барнаула это норма.
И из-за них вполне опоздать.
14:01:13 06-02-2025
Также нет ничего удивительного относительно "забыл куда иду" и "забыл,что трудоустроился".Работать сейчас надо до 65 лет,а к этому возрасту всё может быть, и память может отшибать.
14:49:40 06-02-2025
Многие женщины котиком мужа называют. Тогда причина уважительная.
14:51:45 06-02-2025
Какая дискуссия!!!
Все такие серьёзные)))
15:49:36 06-02-2025
Гость (14:51:45 06-02-2025) Какая дискуссия!!! Все такие серьёзные))) ...
вот это и настораживает)))))
16:18:25 06-02-2025
Про похмелье конечно никто не написал. Всё честно.
17:42:04 06-02-2025
Есть така категория вечных опоздунов и им пофиг что придумывать. Если за опоздания штрафовали бы рублем . Никто не опаздывал бы. За 27 лет стажа ни разу не было опозданий. Лучше выйду на пол часа раньше.
17:48:19 06-02-2025
Гость (17:42:04 06-02-2025) Есть така категория вечных опоздунов и им пофиг что придумыв... Ну куда вы могли опоздать? В очередь в полуклинику?
09:34:04 07-02-2025
Вот простите, меня за откровенность! Но очень часто есть реальная причина! Она и смешная и серьезная. Это Попа-предательница (это не относится к людям у которых туалет по часам). Думаю что у каждого второго бывали случаи: оделся, стоишь у двери и опа!!!! звоночек "куда собрался? путь на работу лежит через туалет!" И приходиться опаздывать и врать про котиков)) Ведь до работы все нажитое богатство можно и не донести)