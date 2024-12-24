Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского c 1 апреля

Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем

24 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Карандаши / Фото: unsplash.com / Kelli Tungay

Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для приема в школы с 1 апреля 2025 года. Как сообщает телеканал "360", об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования", – сказал он.

Чернышенко отметил, что ежегодно в российские школы зачисляют около 155 тысяч детей мигрантов.

Ранее Совфед одобрил закон, который запрещает зачислять в школы тех детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Инициатива призвана "гармонизировать" права и обязанности всех участников образовательного процесса.