Правительство РФ поддержало запрет брать детей мигрантов в школы без знания языка

Однако кабмин заявил, что проект нуждается в доработке

10 декабря 2024, 11:22, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов без знания русского языка в школы поддержало правительство РФ. Однако в ведомстве отметили, что документ нужно доработать. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин отметил, что приведенная форма отказа в приеме на обучение не соответствует российскому закону "Об образовании". Этот закон гарантирует всем гражданам равные права на бесплатное образование.

"Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров РФ. В частности, соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами – участниками СНГ, установлено, что лица, постоянно проживающие на территории одного из государств-участников и имеющие гражданство другого государства-участника, получают образование на всех уровнях на условиях, установленных для граждан РФ", – пояснили в проекте отзыва.

Также в правительстве отметили, что реализация проекта потребует дополнительных расходов из бюджета.