НОВОСТИНаука и образование

Детей на уроки физкультуры в России будут пускать только по медсправке

На школы возложат ответственность по оказанию медицинской помощи ученикам

13 июня 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал указ о допуске на уроки физкультуры только после прохождения профосмотра. Об этом сообщает ТАСС.

Закон "Об образовании в РФ" дополнят положением, согласно которому до физры будут допускать "на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся".

Также отмечается, что установят обязанность школ по оказанию первой помощи ученикам. По новым правилам, оказывать помощь смогут учителя и другие люди с соответствующей подготовкой.

школы и детсады

Комментарии 7

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Пузырек

22:56:21 13-06-2023

Физкультура в том виде, в котором она сейчас существует в школах - абсолютно ненужное времяпрепровождения

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Гость

10:33:58 14-06-2023

Пузырек (22:56:21 13-06-2023) Физкультура в том виде, в котором она сейчас существует в шк... разминка + подвижные игры, и что не так? или лучше в гаджетах просидеть? хоть вместо прогулок и дворовых игр теперь. на серьезную физ.подготовку действительно справка нужна, и половина детей будет ограничена по здоровью, а так же место и время, чего на уроке естественно не хватает.

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Гость

12:35:35 14-06-2023

Гость (10:33:58 14-06-2023) разминка + подвижные игры, и что не так? или лучше в гаджета... На самом деле на физкультуре все сидят на лавочках, пока небольшая группа играет в мяч. Почему всех одновременно нельзя занять делом - не понятно.

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Гость

10:00:28 14-06-2023

раньше были врачи в школах

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Гость

11:11:11 14-06-2023

Гость (10:00:28 14-06-2023) раньше были врачи в школах... были медики- медсестры

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Гость

12:38:06 14-06-2023

Что еще за профосмотр? Сейчас школьники регулярно проходят диспансеризацию, по результатам которой каждому выставляется группа здоровья. Данные передают в школу, а там уже, в зависимости от группы здоровья должны смотреть, какие физ. нагрузки разрешены ученику, а какие - нет.

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Гость

16:32:10 14-06-2023

Гость (12:38:06 14-06-2023) Что еще за профосмотр? Сейчас школьники регулярно проходят д... Вот интересно, кто минус поставил? =) что у такого человека в голове? Или не в курсе был, для чего диспансеризация школьников проходит? Так спасибо скажи, а не минусуй от обиды, что тебя просветили =)

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