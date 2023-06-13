Детей на уроки физкультуры в России будут пускать только по медсправке

На школы возложат ответственность по оказанию медицинской помощи ученикам

13 июня 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин подписал указ о допуске на уроки физкультуры только после прохождения профосмотра. Об этом сообщает ТАСС.

Закон "Об образовании в РФ" дополнят положением, согласно которому до физры будут допускать "на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся".

Также отмечается, что установят обязанность школ по оказанию первой помощи ученикам. По новым правилам, оказывать помощь смогут учителя и другие люди с соответствующей подготовкой.