Детей на уроки физкультуры в России будут пускать только по медсправке
На школы возложат ответственность по оказанию медицинской помощи ученикам
13 июня 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин подписал указ о допуске на уроки физкультуры только после прохождения профосмотра. Об этом сообщает ТАСС.
Закон "Об образовании в РФ" дополнят положением, согласно которому до физры будут допускать "на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся".
Также отмечается, что установят обязанность школ по оказанию первой помощи ученикам. По новым правилам, оказывать помощь смогут учителя и другие люди с соответствующей подготовкой.
22:56:21 13-06-2023
Физкультура в том виде, в котором она сейчас существует в школах - абсолютно ненужное времяпрепровождения
10:33:58 14-06-2023
Пузырек (22:56:21 13-06-2023) Физкультура в том виде, в котором она сейчас существует в шк... разминка + подвижные игры, и что не так? или лучше в гаджетах просидеть? хоть вместо прогулок и дворовых игр теперь. на серьезную физ.подготовку действительно справка нужна, и половина детей будет ограничена по здоровью, а так же место и время, чего на уроке естественно не хватает.
12:35:35 14-06-2023
Гость (10:33:58 14-06-2023) разминка + подвижные игры, и что не так? или лучше в гаджета... На самом деле на физкультуре все сидят на лавочках, пока небольшая группа играет в мяч. Почему всех одновременно нельзя занять делом - не понятно.
10:00:28 14-06-2023
раньше были врачи в школах
11:11:11 14-06-2023
Гость (10:00:28 14-06-2023) раньше были врачи в школах... были медики- медсестры
12:38:06 14-06-2023
Что еще за профосмотр? Сейчас школьники регулярно проходят диспансеризацию, по результатам которой каждому выставляется группа здоровья. Данные передают в школу, а там уже, в зависимости от группы здоровья должны смотреть, какие физ. нагрузки разрешены ученику, а какие - нет.
16:32:10 14-06-2023
Гость (12:38:06 14-06-2023) Что еще за профосмотр? Сейчас школьники регулярно проходят д... Вот интересно, кто минус поставил? =) что у такого человека в голове? Или не в курсе был, для чего диспансеризация школьников проходит? Так спасибо скажи, а не минусуй от обиды, что тебя просветили =)