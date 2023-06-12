15 алтайских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и географии

Губернатор Виктор Томенко пожелал и другим школьникам получить высокий балл

12 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

15 выпускников школ Алтайского края набрали максимальные 100 баллов на экзаменах по химии, литературе, географии, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, это ребята из Барнаула, Бийска, Заринска, ЗАТО Сибирский, Тогульского, Тюменцевского, Целинного районов, а также из Белокурихи. "Отличная работа! <...> В прошлом году у нас было 55 стобалльных результатов. В этом году – уверен – будет не меньше!" – написал глава региона в телеграм-канале.

Он отметил, что ежегодно в крае ЕГЭ сдают около 10 тысяч человек. Основной период экзаменационной кампании продолжается до 1 июля. Помимо русского, математики и обществознания, среди популярных предметов в этом году – биология, история, физика и информатика.