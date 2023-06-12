15 алтайских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и географии
Губернатор Виктор Томенко пожелал и другим школьникам получить высокий балл
12 июня 2023, 12:30, ИА Амител
15 выпускников школ Алтайского края набрали максимальные 100 баллов на экзаменах по химии, литературе, географии, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, это ребята из Барнаула, Бийска, Заринска, ЗАТО Сибирский, Тогульского, Тюменцевского, Целинного районов, а также из Белокурихи. "Отличная работа! <...> В прошлом году у нас было 55 стобалльных результатов. В этом году – уверен – будет не меньше!" – написал глава региона в телеграм-канале.
Он отметил, что ежегодно в крае ЕГЭ сдают около 10 тысяч человек. Основной период экзаменационной кампании продолжается до 1 июля. Помимо русского, математики и обществознания, среди популярных предметов в этом году – биология, история, физика и информатика.
"Высокий балл на ЕГЭ дает отличный шанс поступить в любой вуз страны и реализовать свои мечты, чего я желаю всем школьникам края. <...> Конечно, надеюсь, что самые талантливые, самые умные школьники останутся учиться, жить и работать у нас, на Алтае. Тем более что перспективы у нашего края – отличные", – отметил Виктор Томенко.
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