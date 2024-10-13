Учителям порекомендовали обратить внимание на проблему буллинга

13 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/833439

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что если у ребенка менее 100 друзей в социальных сетях, это может указывать на его потенциальную склонность к насилию и интересу к массовым убийствам. Об этом сообщает ОСН.

Согласно информации от НАК, педагоги должны обращать внимание на учащихся, которые участвуют в группах агрессивного и деструктивного характера, смотрят фильмы и занимаются косплеем, связанным с темой "Колумбайна" (организация, признанная террористической в Российской Федерации).

Также стоит проявить бдительность, если дети выражают мысли вроде "Меня никто не понимает" и публикуют крайне негативные посты, а также если у них меньше 100 друзей в социальных сетях.

НАК рекомендует учителям обратить внимание на документальный фильм "Нужные люди", который посвящен проблеме буллинга. В этом контексте предлагается сосредоточиться на пропаганде традиционных ценностей и организовывать встречи учеников с участниками специальной военной операции.