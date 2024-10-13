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Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

Учителям порекомендовали обратить внимание на проблему буллинга

13 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/833439
Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/833439

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что если у ребенка менее 100 друзей в социальных сетях, это может указывать на его потенциальную склонность к насилию и интересу к массовым убийствам. Об этом сообщает ОСН.

Согласно информации от НАК, педагоги должны обращать внимание на учащихся, которые участвуют в группах агрессивного и деструктивного характера, смотрят фильмы и занимаются косплеем, связанным с темой "Колумбайна" (организация, признанная террористической в Российской Федерации).

Также стоит проявить бдительность, если дети выражают мысли вроде "Меня никто не понимает" и публикуют крайне негативные посты, а также если у них меньше 100 друзей в социальных сетях.

НАК рекомендует учителям обратить внимание на документальный фильм "Нужные люди", который посвящен проблеме буллинга. В этом контексте предлагается сосредоточиться на пропаганде традиционных ценностей и организовывать встречи учеников с участниками специальной военной операции.

соцсети

Комментарии 41

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Шинник

18:56:18 13-10-2024

куда дизлайк кинуть на "НАК" за такое ?

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Гость

18:57:29 13-10-2024

Что за бред я только что прочитал? И зачем иметь более 100 друзей? И зачем вообще эти соцсети?

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121

18:58:45 13-10-2024

Они дебилы?

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Гость

11:00:44 14-10-2024

121 (18:58:45 13-10-2024) Они дебилы?... Вы в одном не правы, знак надо ставить восклицательный...!!!

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Гость из будущего

19:05:44 13-10-2024

А ещё учителям можно дать косу и фонарь на лоб! (с)

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Евгений

19:07:15 13-10-2024

Надо ж такую хрень сморозить

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Зарина Белова

19:09:26 13-10-2024

Надо отучать детей от компьютера.
100 виртуальных друзей не заменят 1 настоящего друга из класса , из своего двора .
Не надо делать детей инвалидами, чтобы они сидели у компьютера и вымчкивали друзей.
Надо идти в кружки и заниматься спортом, робототехники, танцы, изо и там найдутся друзья.
Это проверено жизнью.
А, этот призыв = ВРЕДИТЕЛЬСТВУ здоровья ребёнку и будет психически ненормальным.

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Дмитрий

19:11:30 13-10-2024

В соц.сетях не может быть столько друзей! В жизни реальной тем более. Если у ребенка больше 100 друзей, то он мало гуляет, не делает добросовестно уроки, не занимается музыкой, спортом и не помогает родителям дома.
Все пропагандисты теории о 100 друзьях и менее либо идиоты, либо иноагенты. Их нужно проверить на адекватность, образованность и приверженность истинным ценностям человека (здоровье, творчество, физкультура, семья, дети,...).

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Дмитрий

19:14:06 13-10-2024

Ну и бред! Просто это нормальные дети, проводящие жизнь с живыми людьми, а не понятно с кем в соц. сетях

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******

19:15:35 13-10-2024

У каждого человека свой круг общения. Своё мнение о численности общения оставьте при себе.


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Виталий

19:16:35 13-10-2024

Долбодятлы, с железной, с#ка, логикой самой что ни на есть совковой в худшем ее проявлении, давайте растить среднестатистического потребителя который колеблется вместе с линией партии...не приходило в голову, что отсутствие большого количества якобы друзей в соцсетях говорит в первую очередь о индивидуальности ребенка?/ И далеко не факт, что эта индивидуальность асоциальна...может быть сто́ит говорить про совокупность факторов? У нас же полно инициативных дураков ко орые под урапатриотические лозунги для удовлетворения своих амбиций могут натворить массу непоправимых дел? Аналитики ити её в качель...

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Гость.

06:54:21 14-10-2024

Виталий (19:16:35 13-10-2024) Долбодятлы, с железной, с#ка, логикой самой что ни на есть с... Вы,наверно, не учились в настоящей советской школе в 50-60-х годах.С 4 класса я прошел СЕМЬ БЕСПЛАТНЫХ кружков в школе, клубе БМК, во Дворце пионеров, пока душа не остановилась на одном.И по этой специальности я поступил после окончания школы, проработав год по данной специальности радиомехаником, в ВУЗ. Вот что значит "настоящий совок" был для подрастающего поколения. Именно, бесплатные кружки и спортивные секции вплоть до детской школы "Урожай, "так называлась наша лучшая в крае и Западной Сибири футбольная команда,их свободный выбор, открывали путь для будущей специальности юношей и девушек.

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Гость

19:18:02 13-10-2024

Когда педагогу жить и заниматься воспитанием своих детей? Почему должны учителя, а не родители?

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Гость

21:48:52 13-10-2024

Гость (19:18:02 13-10-2024) Когда педагогу жить и заниматься воспитанием своих детей? По... ребенок в школе больше проводит времени потому что

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Сергей

19:21:29 13-10-2024

Что за чушь , друзья должны быть реальные а не виртуальные .

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Марина

19:22:35 13-10-2024

За что эти НАКи получают деньги? Это безумие.

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Кхм...

19:27:21 13-10-2024

А у меня в детстве не было ни одного друга "в соцсетях".
Страшно подумать, что я из себя представляю...

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гость

19:34:05 13-10-2024

пипец-у меня меньше

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Лида

19:34:19 13-10-2024

Кто придумал эту чушь.Меньше ста друзей в соц. сетях. Этим определением, вы просто даёте право всем остальным начать унижать и считать опасным человека, у которого не дай бог окажется 98 друзей. Вот вам и буллинг....Сначало расскажите, что такое дружба,и кого можно считать другом.

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Гость

19:36:47 13-10-2024

А может опасные те,кто постоянно сидят в интернете?

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Игорь Валентинович

19:43:24 13-10-2024

Какой же бред

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гость

20:06:46 13-10-2024

может, это шутка? глупая шутка, точно

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Гость

20:08:32 13-10-2024

Мы все опасные получается....

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Людмила

20:40:48 13-10-2024

Серьезно? Интроверты - главная угроза обществу и синоним террористов? Это и взаправду единственный критерий? И по школам этот маразм ничтоже сумняшеся разослали? И никто справку у инициатора не потребовал? И никто не поинтересовался, как он на этой должности очутился и какими "рацпредложениями" ещё отличился? И никто не проверил его на профессионализм и элементарную компетентность? И оргвыводов не сделал? Это так у нас проблемы решаются? Или мы всем миром в песочнице сидим и во взрослых тётей-дядей играем?

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Гость

21:11:33 13-10-2024

Мир взрослых увяз в лицемерье и лжи...
Туфту же приемлют не все малыши!

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Гость

21:22:09 13-10-2024

100 дузьями проблема булинга не будет решена. Агрессоры на это не просто так пошли . А может это была точка предела неприкосновенности к своей личности. Детишки зреют по разному кто то раньше кто то поже.

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Гость

21:30:14 13-10-2024

Друзей не может быть много. Не вводите детей в заблуждения и не создавайте им комплексы.

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Гость

22:52:40 13-10-2024

Эмммм. А если у взрослого меньше 100 друзей, то все, уже точно псих ненормальный? Это очень странное заявление... Зачем ребёнку 100 неизвестных друзей в соц сетях... А кто вообще не сидит в соц сетях, то что тогда?

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Guest

22:57:07 13-10-2024

Это что ещё за идиотизм??? Откуда у нормального ребенка возьмётся более 100 друзей в соцсетях? Откуда????? Я взрослый человек, у меня в друзьях около 40 друзей в соцсетях, и знаете, мне хватает! Что за идиоты выдумывают эту чушь....

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Гость

13:29:43 14-10-2024

Guest (22:57:07 13-10-2024) Это что ещё за идиотизм??? Откуда у нормального ребенка возь... Я взрослый человек, у меня в друзьях около 40 друзей в соцсетях, и знаете, мне хватает! Я взрослый человек, у меня в соцсетях совсем нет "друзей". Зачем показывать всем свой круг общения? Можно переписываться и без афиширования знакомств)))

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Ква

23:35:41 13-10-2024

Это обыкновенный фашизм

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Ква

23:39:34 13-10-2024

Самые опасные это долбодятлы которые сочиняют сказки,а потом называют это историей

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Гость

23:41:20 13-10-2024

Общаться с мнимым как бы человеком это номально?

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Ква

23:43:07 13-10-2024

Какое образование у Нака?институт марксизма ленинизма?

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Гость

01:49:17 14-10-2024

По ходу маньяк и  педофил - однозначно. Органам надо заинтересоваться этим странноватым гуманоидом, а не ждать когда он созреет для действий

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Кхм...

02:15:21 14-10-2024

Просто "чикисты" волнуются, что не все пионеры сидят "вментакте"

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Ваня

02:17:26 14-10-2024

Опасные люди, такое пишут

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Людмила

04:39:43 14-10-2024

При таком раскладе, после родов надо будет в тайгу бежать всей семьёй, чтоб ни садиков, школ и соц сетей с буллингами, а то что-то всякого дебилизма много стало, жить некогда.

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Светлана

05:25:57 14-10-2024

Кто такой бред придумал... И почему дети должны иметь соц сети?! Да еще и 100 виртуальных друзей..
Детям надо больше книги читать, и в живую общаться со всеми , а не в инете сидеть.

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Мусик

11:21:04 14-10-2024

не имей 100 друзей а имей $100

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Гость

14:18:31 14-10-2024

Виртуальными друзьями можно делиться.
Виртуальный друг тебя всегда поддержит или... затроллит, если повезёт по-дружески

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