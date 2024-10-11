Стало известно, как часто работодатели изучают соцсети соискателей
Посты в профиле могут повлиять на решение о приеме на должность
11 октября 2024, 17:40, ИА Амител
При рассмотрении кандидатов на должность девять из десяти рекрутеров в России обращают внимание на их активность в социальных сетях, сообщила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Ее слова приводит РИА Новости.
Абгарян отмечает, что иногда неоднозначные публикации, а также откровенные фотографии могут свести на нет результаты успешного собеседования. Также рекрутеры могут изучить активность кандидата в социальных сетях, группах и на форумах.
Кроме того, потенциальный работодатель может обратить внимание на научные статьи, публикации в СМИ, участие в проектах и другие активности кандидата. Однако отсутствие профиля в социальных сетях не является недостатком.
19:33:08 11-10-2024
"ДедЫ молчали - и ты молчи!.."(с)
😆
11:41:12 12-10-2024
Абгарян отмечает, что иногда неоднозначные публикации, а также откровенные фотографии могут свести на нет результаты успешного собеседования. А если претендентка на роль секретарши или помощницы? Такой вопрос не рассматривался?
19:23:00 12-10-2024
ВСЕГДА проверяют и у всех