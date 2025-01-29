Демографический кризис. В детских садах Барнаула пустует более 7,5 тысячи мест
С 2022 года число дошкольников в Алтайском крае сократилось более чем на 11 тысяч человек
29 января 2025, 15:10, ИА Амител
За последние три года численность детей в Алтайском крае сократилась почти на 11 тысяч человек. Свыше двух тысяч мест пустуют в детских садах Бийска, около тысячи – в Рубцовске. Но самый большой дефицит воспитанников испытывают дошкольные учреждения Барнаула, которым не хватает не менее 7,5 тысячи детей, при этом в густонаселенных микрорайонах краевой столицы ощущается нехватка мест. Об этом на правительственном часе в Алтайском краевом Законодательном собрании сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина.
По ее словам, из-за дефицита дошкольников в регионе идет консервация детских садов, их перевод на кратковременный режим пребывания и укрупнение групп. Кроме того, это спровоцировало отток кадров: с 2022 года количество воспитателей сократилось на 3%.
Светлана Говорухина отметила, что сейчас перед регионом стоит задача сохранить муниципальные детские сады. Для этого в каждом конкретном случае обсуждается возможность, в частности, перепрофилирования групп для детей более разного возраста либо, наоборот, для ребят из начальной школы, которые могут ходить в детские сады на продленку.
А пока одни учреждения испытывают острую нехватку воспитанников, в регионе идет строительство новых детсадов в местах массовой застройки, где население продолжает расти, подчеркнула министр. Так, в 2024 году открыли детский сад в Шахах на 140 воспитанников. В 2025-м состоится открытие детского сада на 330 мест в квартале "2032".
15:38:17 29-01-2025
Если даже получаешь среднюю зарплату 55 тыс.(как пишут),но при этом 25-30 тыс.отдаешь за съемное жилье и коммуналку,часть денег тратишь на проезд, лекарства,обеды,то...
Едут молодые в другие регионы искать счастья. У нас из деревни вся молодежь поразъехалась:кто в Новосибирск, кто в Краснодарский край, кто в Москву.
17:06:19 29-01-2025
Гость (15:38:17 29-01-2025) Если даже получаешь среднюю зарплату 55 тыс.(как пишут),но п... Поднимут зарплаты на уровне соседних регионов, наверное, сократится отток молодежи . Только когда это будет?
12:38:44 30-01-2025
Гость (17:06:19 29-01-2025) Поднимут зарплаты на уровне соседних регионов, наверное, сок... Даже, если и поднимут, что почти невероятно, все равно будут уезжать. Одно дело, 18 часов на авто из Москвы, и вы на берегу моря, Пара часов из Питера в недалеком прошлом и вы в Финляндии, а оттуда куда угодно... Что бы добраться в тот же Питер из Барнаула в праздники, когда можно отдохнуть, авиабилеты стоят как крыло от шатла. Прибавьте уровень и качество жизни.
18:54:15 29-01-2025
Гость (15:38:17 29-01-2025) Если даже получаешь среднюю зарплату 55 тыс.(как пишут),но п...
Ну а там будешь получать 80, из которых отдашь 50. Большая выгода?
12:12:09 30-01-2025
Гость (15:38:17 29-01-2025) Если даже получаешь среднюю зарплату 55 тыс.(как пишут),но п... У нас двое ребят снимают в складчину в новостройке однушку 32м2, 15 000 + коммунналка (в среднем недорого, около 2 000 в месяц). На двоих по 8 500 в месяц. Семьёй с детьми да, тяжело снимать жильё, но...
Работая вдвоём за 55, это 110, отдашь 17 за жильё. 83 остаётся. Если в декрете пособия, там да, гораздо поменьше. Но можно подрабатывать за меньшую зарплату.
15:44:47 29-01-2025
Ну вот дожили... А ещё не так давно приходилось взятки давать, чтобы ребёнка в садик устроить.
16:07:53 29-01-2025
Russkiy (15:44:47 29-01-2025) Ну вот дожили... А ещё не так давно приходилось взятки дават... Ничего удивительного. Недавно попалось видео от декабря 2019 года одного семейного канала. Блогер рассказывала, как делает «карту желаний» на 2020 год. Поместила фото младенца, прокомментировала, что задумываются о третьем ребенке. Смотрю тот канал сейчас. Детей у них, как и прежде, два. В 2020 объявили пандемию, женщины боялись беременеть и потерять ребенка из-за ковида, после пандемии сразу СВО. А теперь по возрасту мамаше поздно.
16:11:58 29-01-2025
Russkiy (15:44:47 29-01-2025) Ну вот дожили... А ещё не так давно приходилось взятки дават... Ага. В 2004 году, чтобы получить место в садике, нам намекнули сделать взятку путем покупки 30 новых детских подушек. И то, ждали не один месяц.
11:34:37 30-01-2025
Гость (16:11:58 29-01-2025) Ага. В 2004 году, чтобы получить место в садике, нам намекну... nice
16:32:37 29-01-2025
Russkiy (15:44:47 29-01-2025) Ну вот дожили... А ещё не так давно приходилось взятки дават... А у нас завсегда так, то рубаха выше пупа, то галстук ниже колена.
15:52:41 29-01-2025
И сейчас не попадешь в сад по месту жительства - пустуют садики что не кондишен.
16:20:33 29-01-2025
По статистике в Алтайском крае за последние 10 лет рождаемость упала в 2 раза.В 2023 году в Барнауле был построен всего 1 детский сад по понятным причинам.
В Генеральном плане Барнаула до 2040 года указано 95 ДОУ, а это значит, что должно строиться в среднем по 6 детских садов в год в ближайшие 15 лет. Что можно сказать о разработчиках? Это адекватно?
16:28:03 29-01-2025
что, снова как в 90е будет? в одной группе были дети от 1,5 до 4х лет и человек 15, не больше. и на весь д/с две группы. и многие детсады позакрывали.
16:57:02 29-01-2025
Гость (16:28:03 29-01-2025) что, снова как в 90е будет? в одной группе были дети от 1,5 ... не было такого в Брн
17:18:58 29-01-2025
Гость (16:57:02 29-01-2025) не было такого в Брн... конееечно. вы-то уж точно знаете. по домам ходили воспитательницы и приглашали в детсад. вот так мы и решили отправиться туда почти в три года (сначала были сомнения, надо оно нам или нет).
17:54:47 29-01-2025
Гость (16:57:02 29-01-2025) не было такого в Брн... Племянник, как и я, жил на Первомайке. Он 1998-го года рождения. Садик был пустой.
23:37:25 29-01-2025
Пузырек (17:54:47 29-01-2025) Племянник, как и я, жил на Первомайке. Он 1998-го года рож... Для особо одаренных- 90-е это с 1980 по 1989. А 1998 год это 2-х тысячные уже.
23:59:37 29-01-2025
Гость (16:28:03 29-01-2025) что, снова как в 90е будет? в одной группе были дети от 1,5 ... Так и будет.... печально
18:05:09 29-01-2025
А в родной деревне моих родителей и моих бабушек и дедушек: 6 (шесть) детишек на сад на 4 группы. 28*4 - 106 человек. Заполняемость на 5-6 %
18:12:44 29-01-2025
В 90-е надо было в колокола бить, когда дет- сады пачками закрывались, потому теперь и рожать некому.
20:27:45 29-01-2025
Резерв мест в садах и школах должен быть. Есть возможность уменьшить группы, улучшить работу, расширить направления развития детей.
08:09:28 30-01-2025
Нашли проблему на ровном месте. Зато теперь нет переполненых групп, и за меньшим количеством детей легче уследить воспитателю. Каждому ребёнку достаётся больше внимания при образовательное процессе.
Может лучше работать на качество, а не количество?
13:34:44 30-01-2025
Гость из будущего (08:09:28 30-01-2025) Нашли проблему на ровном месте. Зато теперь нет переполненых... Здесь проблема глубже. Некому зарабатывать на пенсию старикам, легче возраст поднять, некому разводить коров и пр. сажать картофель... Легче продавать ресурсы и улыбаясь смотреть, как необразованный народ путает причину со следствием.
16:13:15 30-01-2025
Гость (13:34:44 30-01-2025) Здесь проблема глубже. Некому зарабатывать на пенсию старика... да не доживем мы до пенсии, пачками закапывают в среднем в 65 лет, особенно мужиков
10:09:10 30-01-2025
Ничего, скоро места начнут занимать дети приезжих иностранных специалистов. Все идет по плану.
13:16:51 30-01-2025
Гость (10:09:10 30-01-2025) Ничего, скоро места начнут занимать дети приезжих иностранны... Про иностранных специалистов, это очень громко. Едут те, которые там даже у себя дома никому не нужны. А для нашей власти исправление демографической ситуации.