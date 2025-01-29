Демографический кризис. В детских садах Барнаула пустует более 7,5 тысячи мест

С 2022 года число дошкольников в Алтайском крае сократилось более чем на 11 тысяч человек

29 января 2025, 15:10, ИА Амител

Детский сад / Фото: из архива amic.ru

За последние три года численность детей в Алтайском крае сократилась почти на 11 тысяч человек. Свыше двух тысяч мест пустуют в детских садах Бийска, около тысячи – в Рубцовске. Но самый большой дефицит воспитанников испытывают дошкольные учреждения Барнаула, которым не хватает не менее 7,5 тысячи детей, при этом в густонаселенных микрорайонах краевой столицы ощущается нехватка мест. Об этом на правительственном часе в Алтайском краевом Законодательном собрании сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина.

По ее словам, из-за дефицита дошкольников в регионе идет консервация детских садов, их перевод на кратковременный режим пребывания и укрупнение групп. Кроме того, это спровоцировало отток кадров: с 2022 года количество воспитателей сократилось на 3%.

Светлана Говорухина отметила, что сейчас перед регионом стоит задача сохранить муниципальные детские сады. Для этого в каждом конкретном случае обсуждается возможность, в частности, перепрофилирования групп для детей более разного возраста либо, наоборот, для ребят из начальной школы, которые могут ходить в детские сады на продленку.

А пока одни учреждения испытывают острую нехватку воспитанников, в регионе идет строительство новых детсадов в местах массовой застройки, где население продолжает расти, подчеркнула министр. Так, в 2024 году открыли детский сад в Шахах на 140 воспитанников. В 2025-м состоится открытие детского сада на 330 мест в квартале "2032".