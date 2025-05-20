НОВОСТИПроисшествия

Школьники массово отравились в российском селе

Родителей учеников попросили никуда не жаловаться

20 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Усады в Татарстане массово отравились ученики лицея "Инноватика". Причиной могло послужить школьное питание, пишет Inkazan.ru.

Как сообщает Mash Iptash, массовое отравление произошло среди учащихся начальных классов. Сами дети говорят, что на обед им подавали "какой-то кислый капустный салат и макароны с котлетой".

По данным канала, спустя время у многих школьников заболели животы, некоторых начало рвать. Учащихся забрали родители, в руководстве школы им сказали, что это "просто ротавирус".

Позже канал написал, что учителя лицея попросили родителей не жаловаться ни в какие инстанции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия дети школы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

01:18:40 21-05-2025

родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!. А СК нужно как можно строже обойтись с виновниками!!! И так детей нет в РФ, так еще и существующих то в школах травят в столовых, то повсюду самокаты разрешили и самокатами давят, то собаченек жалеют, которые детей грызут...это кошмар!! звучит и выглядит, как какой-то план по геноциду населения государства

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:42:52 21-05-2025

Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Ну ты раздул до геноцида аж

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:36 21-05-2025

Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Уже ж писали в новостях,главный геноцид против детей - это высокая ставка % из-за которой не могут селе купить жилье, чтобы спокойно рожать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:29:17 21-05-2025

Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Выздоравливай

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:53 21-05-2025

Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... да,боремся со снижением рождаемости детоненавистничеством

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:29 21-05-2025

Гость (08:30:53 21-05-2025) да,боремся со снижением рождаемости детоненавистничеством... и минусаторы -ярчайшее тому подтверждение

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:50 21-05-2025

в кгагавам совке привозили продукты в столовку, там готовили.
сейчас закупки-закупочки-уюпочки и всякие кишы h..ишы,. которые травят детей.
зато тетки за неделю пару тройку кл фарша домой не унесут
эти жулики, выигравшие тендер, если попадутся то там условка и по сравнению с наваром - чисто символический штраф.
т.е. ваши любимые законы не решают проблему нормальной кормежки детей, юридические эпикурейцы опять обгадились ))
там гарантов с консультантами не надо, достаточно было обычного здравого смысла и того что уже было и работало

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:41 21-05-2025

Раскудахтались! И как потом окажется, что не столовка виновата. А опять дитачки насвая обожрались! Или еще чего они там еще закидывают. Только никто вам об этом уже не расскажет!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:07:30 21-05-2025

Не отравились, а были отравлены.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров