Школьники массово отравились в российском селе
Родителей учеников попросили никуда не жаловаться
20 мая 2025, 22:30, ИА Амител
В селе Усады в Татарстане массово отравились ученики лицея "Инноватика". Причиной могло послужить школьное питание, пишет Inkazan.ru.
Как сообщает Mash Iptash, массовое отравление произошло среди учащихся начальных классов. Сами дети говорят, что на обед им подавали "какой-то кислый капустный салат и макароны с котлетой".
По данным канала, спустя время у многих школьников заболели животы, некоторых начало рвать. Учащихся забрали родители, в руководстве школы им сказали, что это "просто ротавирус".
Позже канал написал, что учителя лицея попросили родителей не жаловаться ни в какие инстанции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
01:18:40 21-05-2025
родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!. А СК нужно как можно строже обойтись с виновниками!!! И так детей нет в РФ, так еще и существующих то в школах травят в столовых, то повсюду самокаты разрешили и самокатами давят, то собаченек жалеют, которые детей грызут...это кошмар!! звучит и выглядит, как какой-то план по геноциду населения государства
05:42:52 21-05-2025
Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Ну ты раздул до геноцида аж
07:27:36 21-05-2025
Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Уже ж писали в новостях,главный геноцид против детей - это высокая ставка % из-за которой не могут селе купить жилье, чтобы спокойно рожать
07:29:17 21-05-2025
Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... Выздоравливай
08:30:53 21-05-2025
Гость (01:18:40 21-05-2025) родители молодцы, правильно подаловались, сколько-ж можно??!... да,боремся со снижением рождаемости детоненавистничеством
15:23:29 21-05-2025
Гость (08:30:53 21-05-2025) да,боремся со снижением рождаемости детоненавистничеством... и минусаторы -ярчайшее тому подтверждение
07:32:50 21-05-2025
в кгагавам совке привозили продукты в столовку, там готовили.
сейчас закупки-закупочки-уюпочки и всякие кишы h..ишы,. которые травят детей.
зато тетки за неделю пару тройку кл фарша домой не унесут
эти жулики, выигравшие тендер, если попадутся то там условка и по сравнению с наваром - чисто символический штраф.
т.е. ваши любимые законы не решают проблему нормальной кормежки детей, юридические эпикурейцы опять обгадились ))
там гарантов с консультантами не надо, достаточно было обычного здравого смысла и того что уже было и работало
08:11:41 21-05-2025
Раскудахтались! И как потом окажется, что не столовка виновата. А опять дитачки насвая обожрались! Или еще чего они там еще закидывают. Только никто вам об этом уже не расскажет!
18:07:30 21-05-2025
Не отравились, а были отравлены.