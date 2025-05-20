Школьники массово отравились в российском селе

Родителей учеников попросили никуда не жаловаться

20 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Усады в Татарстане массово отравились ученики лицея "Инноватика". Причиной могло послужить школьное питание, пишет Inkazan.ru.

Как сообщает Mash Iptash, массовое отравление произошло среди учащихся начальных классов. Сами дети говорят, что на обед им подавали "какой-то кислый капустный салат и макароны с котлетой".

По данным канала, спустя время у многих школьников заболели животы, некоторых начало рвать. Учащихся забрали родители, в руководстве школы им сказали, что это "просто ротавирус".

Позже канал написал, что учителя лицея попросили родителей не жаловаться ни в какие инстанции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.