В Подмосковье двое детей отравились таблетками от шизофрении, которые им давала мать
Женщина считала, что так они будут лучше спать
17 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
Двое детей оказались в реанимации после приема таблеток от шизофрении – лекарства им давала мать, считая, что они помогут сыну и дочке лучше спать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в подмосковной Рошали. 35-летняя женщина два дня давала десятилетней дочке и семилетнему сыну таблетки "Клопиксол". Их назначают при острой и хронической шизофрении, а также иных расстройствах с бредом и галлюцинациями. В итоге детям стало плохо: появилась тошнота и рвота.
Несовершеннолетних доставили в реанимацию. Там врачи поставили им диагноз "медикаментозное отравление". Сейчас они идут на поправку. По предварительной информации, мать давала детям прописанные ей таблетки – женщина состоит на учете у психиатра.
14:50:04 17-04-2025
почему таким разрешают рожать и воспитывать детей, в случае, если болезнь наступила после рождения ребенка?
14:56:36 17-04-2025
Одна топором зарубила, вторая таблетками отравила... Почему всякие дибилы не чипированы и на самовыгуле?!
18:29:05 17-04-2025
ужасно.... кто-то следит за шизанутыми мамками-то? Вот психиатр ей таблетки назначала - знала же что у нее дети!! почему не заявила в органы опеки. Что делать, если соседка шизанутая явно - орет, материт детей, дети по 2 часа визжат плачут...а на людях Мать Года - "хорошего гняяя-а-а-а:!!! Пока-покааа!!" на весь двор выступление
06:17:43 18-04-2025
Гость (18:29:05 17-04-2025) ужасно.... кто-то следит за шизанутыми мамками-то? Вот психи...
А их сейчас половина шизанутых. Если не большая часть.