В Подмосковье двое детей отравились таблетками от шизофрении, которые им давала мать

Женщина считала, что так они будут лучше спать

17 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое детей оказались в реанимации после приема таблеток от шизофрении – лекарства им давала мать, считая, что они помогут сыну и дочке лучше спать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в подмосковной Рошали. 35-летняя женщина два дня давала десятилетней дочке и семилетнему сыну таблетки "Клопиксол". Их назначают при острой и хронической шизофрении, а также иных расстройствах с бредом и галлюцинациями. В итоге детям стало плохо: появилась тошнота и рвота.

Несовершеннолетних доставили в реанимацию. Там врачи поставили им диагноз "медикаментозное отравление". Сейчас они идут на поправку. По предварительной информации, мать давала детям прописанные ей таблетки – женщина состоит на учете у психиатра.