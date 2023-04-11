Дети нашли себе новое опасное развлечение в парке "Изумрудный"
Раньше они выходили на лёд, а когда он растаял, начали щекотать нервы иначе
11 апреля 2023, 16:27, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы обеспокоены безопасностью детей, гуляющих в парке "Изумрудный". Очередной пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.
Ранее людей тревожило то, что дети выходят на лёд на пруду, который с приходом тепла становился всё тоньше и тоньше.
Теперь лёд растаял, но дети от пруда не отстали. Они перелезают через ограждения, ходят по тонким выступам, рискуя свалиться, а также выходят напрямую к воде, покидать камни.
На замечания взрослых хулиганы не реагируют, ретироваться с опасного места их заставили только угрозы полицией.
16:39:57 11-04-2023
Каждый нарабатывает свой жизненный опыт. Утонуть глубина не позволит, а пробежка в мокрых вещах гораздо лучше научит, чем 100 замечаний от прохожих.
16:55:28 11-04-2023
Что там опасного, там пруд еще толком не наполнен. По пояс максимум.
16:56:37 11-04-2023
Снова вконтактыши на ровном месте трагедию делают.