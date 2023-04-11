Дети нашли себе новое опасное развлечение в парке "Изумрудный"

Раньше они выходили на лёд, а когда он растаял, начали щекотать нервы иначе

11 апреля 2023, 16:27, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы обеспокоены безопасностью детей, гуляющих в парке "Изумрудный". Очередной пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

Ранее людей тревожило то, что дети выходят на лёд на пруду, который с приходом тепла становился всё тоньше и тоньше.

Теперь лёд растаял, но дети от пруда не отстали. Они перелезают через ограждения, ходят по тонким выступам, рискуя свалиться, а также выходят напрямую к воде, покидать камни.

На замечания взрослых хулиганы не реагируют, ретироваться с опасного места их заставили только угрозы полицией.