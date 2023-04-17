Дети Романа Костомарова навестили отца в больнице впервые с января

Ранее в палату к бывшему фигуристу пускали только его жену

17 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роман Костомаров впервые с января смог встретиться со своими детьми. Об этом сообщает издание Voice.

"В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию лишь жену фигуриста – Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети – дочь Анастасия и сын Илья", – сказано в сообщении.

Напомним, что Роман Костомаров попал в больницу в начале января с пневмонией. Позднее из-за развивающегося некроза бывшему спортсмену пришлось провести частичную ампутацию.

Ранее СМИ сообщали, что фигурист идёт на поправку.