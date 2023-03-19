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Состояние госпитализированного Романа Костомарова заметно улучшилось

За последнее время бывший фигурист начал самостоятельно дышать

19 марта 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Состояние госпитализированного бывшего фигуриста Романа Костомарова в последнее время очень сильно улучшилось. Об этом сообщает РБК.

По словам источника, Костомаров теперь может самостоятельно дышать, не прибегая к помощи стороннего оборудования.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали в начале января. Экс-спортсмена подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, у него развился некроз, из-за чего пришлось ампутировать отмирающие ткани.

Комментарии 3

  • А, может, не стоит писать " бывший фигурист" и "экс-спортсмен"? Как-то нехорошо, мягко говоря
    19 марта, Гость   Ответить
  • В пара- перейдет.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Меня тоже задело это - "бывший фигурист"(((
    21 марта, Гость   Ответить
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