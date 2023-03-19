Состояние госпитализированного Романа Костомарова заметно улучшилось

За последнее время бывший фигурист начал самостоятельно дышать

19 марта 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Состояние госпитализированного бывшего фигуриста Романа Костомарова в последнее время очень сильно улучшилось. Об этом сообщает РБК.

По словам источника, Костомаров теперь может самостоятельно дышать, не прибегая к помощи стороннего оборудования.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали в начале января. Экс-спортсмена подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, у него развился некроз, из-за чего пришлось ампутировать отмирающие ткани.