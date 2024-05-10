Дети, старики и не только. Самые яркие моменты с празднования Дня Победы в Барнауле

Фотографии, на которых видна жизнь

10 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Самые яркие моменты с празднования Дня Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле завершились празднования 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны (в следующем году будет юбилей – 80 лет со дня Победы). Сегодня был тот самый день, когда ветераны могли увидеть на улицах города большое количество детей, чье будущее они защитили.

Самое юное поколение, как и всегда, вызвало максимальное умиление. Старикам – почет и уважение.