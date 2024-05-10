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Как в Барнауле отпраздновали День Победы. Большой и трогательный фоторепортаж amic.ru

Наш фотокорреспондент сделала более 150 фотографий, чтобы показать все оттенки праздника – порой слеза подкатывает, а иногда и улыбка

10 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Жители Барнаула празднуют День Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле подходит к завершению празднование 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Тысячи барнаульцев сегодня вышли на улицы, чтобы почтить память своих родственников и всех, кто защищал Родину.

Наш фотокорреспондент весь день находилась в гуще событий, чтобы сделать более 150 фотографий – душевных, трогательных, искренних.

Напомним, салютов в Барнауле сегодня вечером не будет: их отменили в целях обеспечения безопасности.

Мероприятия практически на всех площадках в городе, задействованных в праздновании Дня Победы, завершатся в 20:00 (даже главный концерт на площади Сахарова). Лишь в нескольких парках программы продлятся до 21:00.

Фото: Алтайский государственный музыкальный театр

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Барнаул День Победы фоторепортажи
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Комментарии 1

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Гость

08:28:05 10-05-2024

Нормально так отпразновали, аж бензин подорожал! С утра заправился на 70коп дороже!

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