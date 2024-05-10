Как в Барнауле отпраздновали День Победы. Большой и трогательный фоторепортаж amic.ru
Наш фотокорреспондент сделала более 150 фотографий, чтобы показать все оттенки праздника – порой слеза подкатывает, а иногда и улыбка
10 мая 2024, 08:00, ИА Амител
В Барнауле подходит к завершению празднование 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Тысячи барнаульцев сегодня вышли на улицы, чтобы почтить память своих родственников и всех, кто защищал Родину.
Наш фотокорреспондент весь день находилась в гуще событий, чтобы сделать более 150 фотографий – душевных, трогательных, искренних.
Напомним, салютов в Барнауле сегодня вечером не будет: их отменили в целях обеспечения безопасности.
Мероприятия практически на всех площадках в городе, задействованных в праздновании Дня Победы, завершатся в 20:00 (даже главный концерт на площади Сахарова). Лишь в нескольких парках программы продлятся до 21:00.
08:28:05 10-05-2024
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