Сегодня, 2 апреля, отмечают Международный день детской книги

02 апреля 2023, 09:15, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Какие книги наиболее популярные среди детей разных возрастов, рассказали amic.ru в Алтайской краевой библиотеке имени Крупской в честь Международного дня детской книги 2 апреля.

В библиотеке имени Крупской рассказывают, что школьники и ученики начальных классов предпочитают следующие книги:

"Умная собачка Соня" Андрея Усачёва;

"Дядя Фёдор, пёс и кот", а также "Про Веру и Анфису" Эдуарда Успенского;

"Кот да Винчи" Екатерины Матюшкиной;

"Автомобильчик Бип" и "Лесная аптека" – серии от Тамары Крюковой;

"Глаша – курица в берете" Юлии Симбирской.

А читатели с пятого класса и старше чаще всего берут в библиотеке вот что:

"Время всегда хорошее" Андрея Жванецкого и Евгения Пастернака;

"Кот Сократ. Невероятные истории" и "Морские приключения Трисона" Михаила Самарского;

"Оруженосец Кашка", "Та сторона, где ветер" и "Мушкетёр и фея" Владислава Крапивина;

"Понедельник начинается в субботу: сказки для научных сотрудников младшего возраста", "Обитаемый остров" Аркадия и Бориса Стругацких;

"Кусатель ворон", "Герда" и "Мертвец" Эдуарда Веркина.

Кроме того, многим ученикам средней школы нравятся "Три товарища", "На Западном фронте без перемен" и "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка, "Дневник Кото-сапиенса" Тамары Крюковой, "Календарь майя" Виктории Ледерман, "Манюня" Наринэ Абрагян, "Жил-был такс" Елены Арифуллиной.