Дети в Алтайском крае читают "Дядю Фёдора", Ремарка и кое-что ещё
Сегодня, 2 апреля, отмечают Международный день детской книги
02 апреля 2023, 09:15, Анастасия Бичакова
Какие книги наиболее популярные среди детей разных возрастов, рассказали amic.ru в Алтайской краевой библиотеке имени Крупской в честь Международного дня детской книги 2 апреля.
В библиотеке имени Крупской рассказывают, что школьники и ученики начальных классов предпочитают следующие книги:
- "Умная собачка Соня" Андрея Усачёва;
- "Дядя Фёдор, пёс и кот", а также "Про Веру и Анфису" Эдуарда Успенского;
- "Кот да Винчи" Екатерины Матюшкиной;
- "Автомобильчик Бип" и "Лесная аптека" – серии от Тамары Крюковой;
- "Глаша – курица в берете" Юлии Симбирской.
А читатели с пятого класса и старше чаще всего берут в библиотеке вот что:
- "Время всегда хорошее" Андрея Жванецкого и Евгения Пастернака;
- "Кот Сократ. Невероятные истории" и "Морские приключения Трисона" Михаила Самарского;
- "Оруженосец Кашка", "Та сторона, где ветер" и "Мушкетёр и фея" Владислава Крапивина;
- "Понедельник начинается в субботу: сказки для научных сотрудников младшего возраста", "Обитаемый остров" Аркадия и Бориса Стругацких;
- "Кусатель ворон", "Герда" и "Мертвец" Эдуарда Веркина.
Кроме того, многим ученикам средней школы нравятся "Три товарища", "На Западном фронте без перемен" и "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка, "Дневник Кото-сапиенса" Тамары Крюковой, "Календарь майя" Виктории Ледерман, "Манюня" Наринэ Абрагян, "Жил-был такс" Елены Арифуллиной.
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