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Дети в Новосибирске кидались друг в друга топором

Развлечение было дополнением к строительству шалаша

06 сентября 2024, 19:35, ИА Амител

Топор / Фото: pxhere.com/ru/photo/680866
Топор / Фото: pxhere.com/ru/photo/680866

Инцидент в поселке Кольцово Новосибирской области возмутил местных жителей. Одна из них увидела, как подростки срубили десяток молодых березок для строительства шалаша. Она также заметила, что дети бросаются топорами, что может быть опасно, пишет "МК в Новосибирске".

Жители пытались делать замечания подросткам, но в ответ получали оскорбления.

Мнения людей разделились. Некоторые призвали женщину не обращать внимания на то, как дети проводят время. По их словам, молодые березы – это естественная поросль, которая погибает естественным путем.

Другие поддержали возмущенную жительницу и считают, что дети тоже должны знать границы. Срубленные березы попадают под статью о незаконной вырубке деревьев.

Сибирячка надеется, что на поведение подростков обратят внимание в полиции и администрации.

Новосибирская область

Комментарии 11

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Жительница Барнео

20:02:25 06-09-2024

Игра "Догони меня кирпич" получила продолжение 🤣

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Гость

21:11:07 06-09-2024

В этой истории жаль только березы

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Гость

21:13:58 06-09-2024

Как в анекдоте. Поймал топор? Ну что молчишь, не поймал?😂

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Сергей

21:44:10 06-09-2024

Ну и что тут такого,они же дети, пусть играют

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Элен без ребят

12:51:18 07-09-2024

Сергей (21:44:10 06-09-2024) Ну и что тут такого,они же дети, пусть играют... все мы сегодня любим натуральное, экологичное и не тестирующееся на животных. потому я тоже за естестественный отбор. пусть играют)

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Гость

22:10:20 06-09-2024

суровые сибирские дети...

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Имя-отчество

22:21:43 06-09-2024

Это Спарта, детка😂😂

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Musik

23:06:54 06-09-2024

Молодо - зелено..
Тетка ж топор не словила - вот и позитив

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Гость

23:23:16 06-09-2024

Да ладно..было время и ножи кидали, и спицы от велика точили, и звездочки делали, и силитру жгли. А уж сколько берез наломали.....

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Гость

12:16:41 07-09-2024

Пусть развлекаются, нормально. Лишь бы не ЛГБТ.

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Гость

16:41:22 07-09-2024

у нас у школы второклашки кидались щебнем крупным с кулак, друг в друга, попадали иногда, кстати. Не стала их одергивать, пусть играют. Моим детям больше места достанется, так сказать.

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