Дети в Новосибирске кидались друг в друга топором
Развлечение было дополнением к строительству шалаша
06 сентября 2024, 19:35, ИА Амител
Инцидент в поселке Кольцово Новосибирской области возмутил местных жителей. Одна из них увидела, как подростки срубили десяток молодых березок для строительства шалаша. Она также заметила, что дети бросаются топорами, что может быть опасно, пишет "МК в Новосибирске".
Жители пытались делать замечания подросткам, но в ответ получали оскорбления.
Мнения людей разделились. Некоторые призвали женщину не обращать внимания на то, как дети проводят время. По их словам, молодые березы – это естественная поросль, которая погибает естественным путем.
Другие поддержали возмущенную жительницу и считают, что дети тоже должны знать границы. Срубленные березы попадают под статью о незаконной вырубке деревьев.
Сибирячка надеется, что на поведение подростков обратят внимание в полиции и администрации.
20:02:25 06-09-2024
Игра "Догони меня кирпич" получила продолжение 🤣
21:11:07 06-09-2024
В этой истории жаль только березы
21:13:58 06-09-2024
Как в анекдоте. Поймал топор? Ну что молчишь, не поймал?😂
21:44:10 06-09-2024
Ну и что тут такого,они же дети, пусть играют
12:51:18 07-09-2024
Сергей (21:44:10 06-09-2024) Ну и что тут такого,они же дети, пусть играют... все мы сегодня любим натуральное, экологичное и не тестирующееся на животных. потому я тоже за естестественный отбор. пусть играют)
22:10:20 06-09-2024
суровые сибирские дети...
22:21:43 06-09-2024
Это Спарта, детка😂😂
23:06:54 06-09-2024
Молодо - зелено..
Тетка ж топор не словила - вот и позитив
23:23:16 06-09-2024
Да ладно..было время и ножи кидали, и спицы от велика точили, и звездочки делали, и силитру жгли. А уж сколько берез наломали.....
12:16:41 07-09-2024
Пусть развлекаются, нормально. Лишь бы не ЛГБТ.
16:41:22 07-09-2024
у нас у школы второклашки кидались щебнем крупным с кулак, друг в друга, попадали иногда, кстати. Не стала их одергивать, пусть играют. Моим детям больше места достанется, так сказать.