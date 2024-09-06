Дети в Новосибирске кидались друг в друга топором

Развлечение было дополнением к строительству шалаша

06 сентября 2024, 19:35, ИА Амител

Топор / Фото: pxhere.com/ru/photo/680866

Инцидент в поселке Кольцово Новосибирской области возмутил местных жителей. Одна из них увидела, как подростки срубили десяток молодых березок для строительства шалаша. Она также заметила, что дети бросаются топорами, что может быть опасно, пишет "МК в Новосибирске".

Жители пытались делать замечания подросткам, но в ответ получали оскорбления.

Мнения людей разделились. Некоторые призвали женщину не обращать внимания на то, как дети проводят время. По их словам, молодые березы – это естественная поросль, которая погибает естественным путем.

Другие поддержали возмущенную жительницу и считают, что дети тоже должны знать границы. Срубленные березы попадают под статью о незаконной вырубке деревьев.

Сибирячка надеется, что на поведение подростков обратят внимание в полиции и администрации.