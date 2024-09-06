Подросток ударил ножом сверстника в Бийске и упал с шестого этажа

Оба пострадавших госпитализированы

06 сентября 2024, 14:18, ИА Амител

Нож / Фото: pxhere.com/ru/photo/750494

В Бийске 17-летний подросток ударил сверстника ножом в шею, а после упал с шестого этажа многоквартирного дома. Об этом рассказали в региональном СК.

Между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них взялся за нож. Отмечается, что оба подростка, а также их семьи, не состояли на учете в ПДН.

Оба пострадавших госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранительные органы разбираются в ситуации.