Подросток ударил ножом сверстника в Бийске и упал с шестого этажа
Оба пострадавших госпитализированы
06 сентября 2024, 14:18, ИА Амител
Нож / Фото: pxhere.com/ru/photo/750494
В Бийске 17-летний подросток ударил сверстника ножом в шею, а после упал с шестого этажа многоквартирного дома. Об этом рассказали в региональном СК.
Между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них взялся за нож. Отмечается, что оба подростка, а также их семьи, не состояли на учете в ПДН.
Оба пострадавших госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Правоохранительные органы разбираются в ситуации.
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