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Дети залезли на крышу многоэтажки в Барнауле

Очевидец заметил их по ярким курткам

05 февраля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаулец заметил на одной из городских многоэтажек детей. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Несовершеннолетние забрались на крышу дома по адресу Попова, 132. Неизвестно, как они туда попали, но находились подростки на опасной высоте одни. Автор сообщения заметил людей на крыше по яркой куртке.

В комментариях под постом один из пользователей отметил, что на крыше могли быть не подростки, а, например, коммунальщики.

 

Комментарии 5

  • На Энтузиастов когда ещё это новостройки были, мы с друзьями в 4 года на крыши залазили. Хорошо, что нс никто не видел. Теперь новости, репосты.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Если есть сомнения, то нужно в полицию звонить. А яркая куртка так то и на 50-60 летнем может носиться
    05 февраля, Гость   Ответить
  • И чо? Мы в детстве чуть ли не жили на крышах.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Может это монтажники
    06 февраля, Гость   Ответить
  • это волкопсы.
    06 февраля, Гость   Ответить
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