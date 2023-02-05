Дети залезли на крышу многоэтажки в Барнауле

Очевидец заметил их по ярким курткам

05 февраля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаулец заметил на одной из городских многоэтажек детей. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Несовершеннолетние забрались на крышу дома по адресу Попова, 132. Неизвестно, как они туда попали, но находились подростки на опасной высоте одни. Автор сообщения заметил людей на крыше по яркой куртке.

В комментариях под постом один из пользователей отметил, что на крыше могли быть не подростки, а, например, коммунальщики.