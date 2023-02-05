Пассажирский поезд насмерть сбил жителя Алтайского края
Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать трагедии
05 февраля 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пассажирский поезд насмерть сбил 46-летнего жителя Алтайского края в Новосибирской области, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.
Инцидент случился днём 3 февраля на перегоне станций Чик – Обь.
Транспортные полицейские установили, что потерпевший, пренебрегая правилами безопасности, находился в колее ж/д путей перед приближающимся поездом.
"Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку.
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