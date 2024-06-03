Детские лагеря заработали в Алтайском крае
По словам губернатора Виктора Томенко, свободных мест для детей еще много
03 июня 2024, 09:20, ИА Амител
Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru
В Алтайском крае в детских лагерях начались первые летние смены, сообщил 3 июня глава региона Виктор Томенко.
"Ребята и родители довольны – пусть так и будет до конца сезона!" – пожелал губернатор.
Жители региона подали уже около 28 тысяч заявок на путевки. Однако свободных мест еще много (в основном на июль и август) и определиться с поездкой можно на этом сайте, добавил Томенко.
Также напомнил, что родители могут компенсировать часть стоимости путевки с помощью "алтайского туристического кешбэка".
09:45:36 03-06-2024
Так рано смена 1 началась?! Обычно 12 июня было ранее))))
09:46:35 03-06-2024
Бедная "Берёзка"! Там уже всё сгнило (все домики требуют срочного ремонта, крыши везде протекают)!!!
10:44:06 03-06-2024
Гость (09:46:35 03-06-2024) Бедная "Берёзка"! Там уже всё сгнило (все домики требуют ср... Вы уверены? Прям всё и везде? Ужас какой!!!
10:16:41 03-06-2024
Смена в лагерях пройдёт под девизом: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост ". А для вожатых с физруками: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»