Детские лагеря заработали в Алтайском крае

По словам губернатора Виктора Томенко, свободных мест для детей еще много

03 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае в детских лагерях начались первые летние смены, сообщил 3 июня глава региона Виктор Томенко.

"Ребята и родители довольны – пусть так и будет до конца сезона!" – пожелал губернатор.

Жители региона подали уже около 28 тысяч заявок на путевки. Однако свободных мест еще много (в основном на июль и август) и определиться с поездкой можно на этом сайте, добавил Томенко.

Также напомнил, что родители могут компенсировать часть стоимости путевки с помощью "алтайского туристического кешбэка".