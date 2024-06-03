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Детские лагеря заработали в Алтайском крае

По словам губернатора Виктора Томенко, свободных мест для детей еще много

03 июня 2024, 09:20, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru
Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае в детских лагерях начались первые летние смены, сообщил 3 июня глава региона Виктор Томенко.

"Ребята и родители довольны – пусть так и будет до конца сезона!" – пожелал губернатор.

Жители региона подали уже около 28 тысяч заявок на путевки. Однако свободных мест еще много (в основном на июль и август) и определиться с поездкой можно на этом сайте, добавил Томенко.

Также напомнил, что родители могут компенсировать часть стоимости путевки с помощью "алтайского туристического кешбэка".

Виктор Томенко Детский отдых

Комментарии 4

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Гость

09:45:36 03-06-2024

Так рано смена 1 началась?! Обычно 12 июня было ранее))))

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Гость

09:46:35 03-06-2024

Бедная "Берёзка"! Там уже всё сгнило (все домики требуют срочного ремонта, крыши везде протекают)!!!

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Юс

10:44:06 03-06-2024

Гость (09:46:35 03-06-2024) Бедная "Берёзка"! Там уже всё сгнило (все домики требуют ср... Вы уверены? Прям всё и везде? Ужас какой!!!

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Гость

10:16:41 03-06-2024

Смена в лагерях пройдёт под девизом: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост ". А для вожатых с физруками: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?»

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