Холодная погода не помешала открыть смену первому загородному лагерю в Алтайском крае

31 мая 2024, 08:00, Антон Дегтярев

В Алтайском крае начали открываться летние лагеря / Фото: amic.ru

С 27 мая в Алтайском крае начали работать пришкольные лагеря. 28 мая открылся и первый загородный лагерь – "Орленок" в санатории "Сосновый бор". На первую смену туда приехало 200 детей. Большая часть загородных лагерей в Алтайском крае откроется в начале июня. Всего в них отдохнут порядка 100 тысяч детей. Подробнее о том, как будет организован детский отдых летом 2024-го, рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс на пресс-конференции 30 мая.

Сколько лагерей будет работать в Алтайском крае?

На момент публикации материала в Алтайском крае работает только один лагерь – в санатории "Сосновый бор". И холодная погода его открытию не помешала, так как в учреждении есть отопление, сказала чиновница.

Большая часть загородных детских лагерей в Алтайском крае откроется в начале – середине июня, отметила Ирина Фукс. По ее словам, в это время будет уже тепло, так что переносить смены не собираются.

"Всего мы планируем на лето работу 475 лагерей с дневным пребыванием детей. Это 351 профильный лагерь, 60 загородных лагерей, из которых шесть – санаторно-оздоровительные. На конец мая от родителей поступило почти 28 тысяч заявлений, оплачено 18 тысяч путевок. Одна из наших основных задач – отдых должен безопасным и интересным", – сказала Фукс.

Дети / Фото: amic.ru

Насколько лагеря готовы к сезону?

Почти во всех лагерях уже завершена подготовка к приему детей, и комиссии их уже успели проверить. Проведена обработка территорий от клещей и насекомых. Проверили воду, организацию питания, медпомощи, безопасности и так далее. Вожатые уже набраны и к сменам готовы, отметила чиновница. Кстати, 470 вожатых обучали в Алтайском педагогическом университете (в прошлом году там училось 130 человек).

Как будет организован отдых детей в лагерях?

У каждого лагеря своя программа, но есть и единые нормы. В частности, в лагерях проведут дни "Движения Первых", в каждом лагере будут поднимать флаг и исполнять гимн. Эта норма действует с прошлого года.

В лагерях Алтайского края организуют 40 профильных смен по разным направлениям – например, экологическое, туристическое, спортивное и другие. Будет и специальная смена "Движения Первых".

Впервые в регионе с 1 по 14 июня в лагере "Юность" Егорьевского района пройдет федеральная смена детского военно-исторического лагеря "Страна Героев", на которую приедут школьники из разных регионов России. Подробнее о ней можно прочитать здесь.

Кроме того, в лагерях края будут отдыхать и дети-сироты, на организацию их отдыха потратят порядка 8,5 млн рублей. Запланировано и шесть смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего власти рассчитывают в 2024 году оздоровить 290 детей этой категории.

"Отдыхать будут слабослышащие дети, слабовидящие, с целиакией, с детским церебральным параличом. Будет большая инклюзивная смена. В основном дети этой категории будут отдыхать в лагерях "Уба" и "Селена" Алтайского района. Но есть также 10 лагерей, где частично создана доступная среда, и там такие дети отдыхают наравне с остальными. Медперсонал в них имеет специальные знания, все предусмотрено", – отметила Ирина Фукс.

Дети / Фото: amic.ru

Сколько стоит путевка и как государство помогает родителям сэкономить?

В 2024 году средняя стоимость путевки в детский лагерь Алтайского края – 26,9 тысячи рублей. Часть стоимости софинансирует государство. Так, если граждане проживают в крае и воспитывают детей в возрасте до 15 лет включительно, сумма софинансирования составит 13 450 рублей. Если родители работают в краевых государственных учреждениях и органах власти, то дополнительно им могут софинансировать еще 5,4 тысячи рублей. А для многодетных семей, которые отправляют в лагерь троих и более детей, сумма софинансирования на каждого ребенка составит 26,9 тысячи рублей.

Всего в краевом бюджете на софинансирование предусмотрено более 289 млн рублей, а вообще на организацию летнего отдыха детей в крае запланировано более 447 млн рублей, сообщила Ирина Фукс. С 2022 года общая сумма на организацию летнего отдыха увеличилась на 112 млн рублей, подчеркнула она. Это и позволило увеличить софинансирование для родителей.