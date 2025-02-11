Детские самокаты и игрушки будут маркироваться по системе "Честный знак" с осени
Также под маркировку попадут фруктовое молоко и некоторые стройматериалы
11 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Фото: Sean Bernstein / unsplash.com
В России с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку по системе "Честный знак" получат куклы, детские самокаты и еще несколько видов игрушек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Под маркировку также попадут педальные автомобили, коляски для кукол, наборы электрических гоночных машинок, головоломки и "ряд других товаров для детей до 14 лет". Исключение – трехколесные велосипеды и воздушные шары.
Аналогичную меру с 1 сентября примут для фруктового молока и некоторых стройматериалов: сухих строительных смесей, гипса, извести, герметиков, монтажной пены и прочих.
11:36:48 11-02-2025
От того что население содержит этот честный знак товар они честный не получают.
Молочка от QRкода молочной не становится. Как и вся эта QRкодовская дрянь. Вся эта муть только для попоров налоговой .
11:53:32 11-02-2025
Гость (11:36:48 11-02-2025) От того что население содержит этот честный знак товар они ч... Денюжку мают с этого нехилую...
11:45:47 11-02-2025
Веселая затея с маркировкой всего и вся принимает все более причудливые формы, так как денег, собранных с предприятий за просто так много не бывает. Причем это веселье мало того что затратное. еще и плохо работает, и замедляет производительность в среднем процентов на 20.
11:55:53 11-02-2025
Когда её вводили, говорили, что теперь абсолютно невозможно добавить пальмовое масло в обычное. В итоге любая передача по ТВ где сдают масло на проверку, находит пальму почти везде.
Это кстати как со светофорами, если не проверять, то всё у всех нормально
12:16:00 11-02-2025
ясно что это все поборы, ничего не имеющие общего с изначальной декларируемым целями.
не в первый раз, и не только здесь.
кстати про молоко )) понять не могу, почему если сразу не помыть стеклянный стакан, после этой жидкости, то через какое-то время никакая химия этот белесый налет, в стакане, не берет ))
12:33:40 11-02-2025
Ой как хорошо. Наконец -то!
Давайте еще больше треша!
15:02:53 11-02-2025
странная эта штука. Пришла рубашка с ОЗОН, на ней маркировка "честный знак".
Стало любопытно, скачал приложение, отсканировал, загорелось красным, мол подозрение на подделку (да кто бы сомневался, китайская футболка ляпистая тематическая к мероприятию за 500р).
Ну там форма, мол заполните, сфотайте этикетку, с разных сторон, отправить жалобу на подделку. Заморочился, отправил.
через несколько дней пришло уведомление "жалоба отклонена модератором, спасибо за бздительность"....
и че? смысл в чем?