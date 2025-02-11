Детские самокаты и игрушки будут маркироваться по системе "Честный знак" с осени

Также под маркировку попадут фруктовое молоко и некоторые стройматериалы

11 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: Sean Bernstein / unsplash.com

В России с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку по системе "Честный знак" получат куклы, детские самокаты и еще несколько видов игрушек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Под маркировку также попадут педальные автомобили, коляски для кукол, наборы электрических гоночных машинок, головоломки и "ряд других товаров для детей до 14 лет". Исключение – трехколесные велосипеды и воздушные шары.

Аналогичную меру с 1 сентября примут для фруктового молока и некоторых стройматериалов: сухих строительных смесей, гипса, извести, герметиков, монтажной пены и прочих.