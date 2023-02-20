Детский омбудсмен на Алтае высказалась о жестоком убийстве девочки матерью

По её словам, в семье ещё двое детей, которых уже забрали под опеку государства

20 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала случай гибели полуторагодовалой девочки от рук собственной матери в селе Урожайном. Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и завтра Казанцева по его поручению едет на место.

"Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла 1,5-годовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребёнка", – заявила Казанцева.

По её словам, у женщины есть ещё два ребёнка. Дети из семьи помещены в государственные организации.

Напомним, что инцидент произошёл в Советском районе. Местная жительница облила ребёнка горючей жидкостью и подожгла на глазах у своего восьмилетнего сына возле складских зданий.

Женщина задержана. Органами СК также проводится проверка в отношении должностных лиц, возбуждено уголовное дело.