Детский омбудсмен на Алтае высказалась о жестоком убийстве девочки матерью
По её словам, в семье ещё двое детей, которых уже забрали под опеку государства
20 февраля 2023, 21:30, ИА Амител
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала случай гибели полуторагодовалой девочки от рук собственной матери в селе Урожайном. Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и завтра Казанцева по его поручению едет на место.
"Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла 1,5-годовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребёнка", – заявила Казанцева.
По её словам, у женщины есть ещё два ребёнка. Дети из семьи помещены в государственные организации.
Напомним, что инцидент произошёл в Советском районе. Местная жительница облила ребёнка горючей жидкостью и подожгла на глазах у своего восьмилетнего сына возле складских зданий.
Женщина задержана. Органами СК также проводится проверка в отношении должностных лиц, возбуждено уголовное дело.
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