Детский сад в центре Барнаула остался без холодной воды из-за коммунальной аварии

Также водоснабжение ограничили в административном здании и нескольких жилых домах

18 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В центре Барнаула подачу холодной воды ограничили из-за коммунальной аварии. Без холодной воды остались несколько жилых домов, административное здание и детский сад. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Повреждение на небалансовом водопроводе диаметром 100 мм произошло по адресу: проспект Социалистический, 124. На время аварийно-восстановительных работ холодной воды не будет в зданиях по следующим адресам:

пр. Социалистический, 118 (жилой дом), 120 (жилой дом), 124 (жилой дом), 124г (административное здание), 124а (детский сад).

Ориентировочно все повреждения устранят 18 апреля к 20:30.