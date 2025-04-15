На проезжей части в центре Барнаула провалился асфальт
Повреждения устраняют специалисты городского водоканала
15 апреля 2025, 08:10, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул"
Вечером 14 апреля возле дома № 70 по пер. Ядринцева в Барнауле образовалась большая яма: на проезжей части провалился асфальт. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Причиной произошедшего стали обильные осадки: грунт размыло возле колодца.
Специалисты городского водоканала устраняют повреждения.
Одну полосу движения перекрыли на время ремонтных работ. Водителей просят выбирать пути объезда.
08:31:12 15-04-2025
Весь город просто разваливается.
10:38:01 15-04-2025
Иванна (08:31:12 15-04-2025) Весь город просто разваливается.... ... и даже Сталин-центр закрыт...
09:19:42 15-04-2025
Ядринцева вроде как центр, но чета язык не поворачивается называть центром если честно, такое себе.
10:26:48 15-04-2025
напомните, когда были ОБИЛЬНЫЕ осадки последний раз?
11:25:31 15-04-2025
сколько можно лепить колодцы на проезжей части??? только из-за них вечно то яма-то бугор!
18:48:39 15-04-2025
Гость (11:25:31 15-04-2025) сколько можно лепить колодцы на проезжей части??? только из-... да ты скажи, отец, где нада - и мы сразу же там налепим!!
12:10:37 15-04-2025
На тротуаре вдоль Молодёжной 64 просел асфальт и в тот провал несколько дней стекали талые воды. Сейчас чем-то присыпано и ветка торчит