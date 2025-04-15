На проезжей части в центре Барнаула провалился асфальт

Повреждения устраняют специалисты городского водоканала

15 апреля 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

Вечером 14 апреля возле дома № 70 по пер. Ядринцева в Барнауле образовалась большая яма: на проезжей части провалился асфальт. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Причиной произошедшего стали обильные осадки: грунт размыло возле колодца.

Специалисты городского водоканала устраняют повреждения.

Одну полосу движения перекрыли на время ремонтных работ. Водителей просят выбирать пути объезда.