НОВОСТИОбщество

На проезжей части в центре Барнаула провалился асфальт

Повреждения устраняют специалисты городского водоканала

15 апреля 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

Вечером 14 апреля возле дома № 70 по пер. Ядринцева в Барнауле образовалась большая яма: на проезжей части провалился асфальт. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Причиной произошедшего стали обильные осадки: грунт размыло возле колодца. 

Специалисты городского водоканала устраняют повреждения.

Одну полосу движения перекрыли на время ремонтных работ. Водителей просят выбирать пути объезда.

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Дороги водоканал

Комментарии 7

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Иванна

08:31:12 15-04-2025

Весь город просто разваливается.

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Musik

10:38:01 15-04-2025

Иванна (08:31:12 15-04-2025) Весь город просто разваливается.... ... и даже Сталин-центр закрыт...

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Гость

09:19:42 15-04-2025

Ядринцева вроде как центр, но чета язык не поворачивается называть центром если честно, такое себе.

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R22

10:26:48 15-04-2025

напомните, когда были ОБИЛЬНЫЕ осадки последний раз?

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Гость

11:25:31 15-04-2025

сколько можно лепить колодцы на проезжей части??? только из-за них вечно то яма-то бугор!

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Гость

18:48:39 15-04-2025

Гость (11:25:31 15-04-2025) сколько можно лепить колодцы на проезжей части??? только из-... да ты скажи, отец, где нада - и мы сразу же там налепим!!

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Гость

12:10:37 15-04-2025

На тротуаре вдоль Молодёжной 64 просел асфальт и в тот провал несколько дней стекали талые воды. Сейчас чем-то присыпано и ветка торчит

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