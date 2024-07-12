Детское питание Heinz уходит из России
Продукцию под брендом Heinz будут производить еще полгода, пока идет ребрендинг
12 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Детское питание Heinz уходит из России, каши и смеси ждет ребрендинг и новое название – Gipopo, сообщает Telegram-канал Mash.
"Новую продукцию будут выпускать уже в августе на заводах в Георгиевске и Иванове. Бывший комбинат "Heinz Георгиевск" на прошлой неделе переименовали в Георгиевский комбинат детского питания. Компания "Аква-Лайф", которая входит в "Черноголовку", выкупила детское питание в марте. Одно из условий сделки – права на "бегемота" с упаковок, которые выпускали до 2020 года", – говорится в сообщении.
Продукцию под брендом Heinz будут производить еще полгода, пока идет ребрендинг. Первое время ее будут продавать под старым названием одновременно с Gipopo, затем Heinz исчезнет окончательно.
Отмечается, что Gipopo планирует оставить топовую линейку. Также будет расширяться: ожидаются снеки, готовые продукты и напитки для детей.
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