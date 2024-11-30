Детскую карту от блогера Влада А4 можно заказать в Барнауле, Бийске и Рубцовске

Оформить ее достаточно просто

30 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KM7DB

Ребенок с телефоном / Фото: cookie_studio

В Барнауле, Бийске и Рубцовске родители теперь могут заказать детскую банковскую карту с доставкой на дом. Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявку через СберБанк Онлайн. При этом если карта оформляется впервые, достаточно будет предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, а присутствие его на встрече не обязательно. Сервис доступен почти в 200 городах России.

Эта СберКарта предназначена для детей от 6 до 14 лет. Она доступна в различных дизайнах: с изображениями СберКота, Смешных монстриков, Чебурашки и дизайном от популярного блогера Влада А4. Это идеальный инструмент для обучения детей финансовой грамотности, позволяющий оплачивать покупки в магазинах и онлайн. За каждую покупку начисляется 1% кешбэка в виде бонусов Спасибо, а для покупок в супермаркетах – 1,5%. Бонусы можно потратить у партнеров банка. Карта бесплатна: никаких сборов за выпуск, обслуживание или СМС-уведомления не требуется.

На данный момент детскими картами Сбербанка пользуются уже 4,7 млн юных жителей России. Дополнением к карте служит приложение СберKids ("СберКидс"), разработанное с учетом потребностей детей и их возрастных ограничений. В нем можно отслеживать баланс, переводить деньги между картами Сбербанка и партнеров, а также открыть счет "Копилка" с доходностью до 11% годовых. Кроме того, приложение включает образовательный контент, где ребенок может учиться финансовой грамотности через видеоуроки и тесты. Приложением пользуются более двух миллионов детей, и недавно оно было обновлено для улучшения удобства и интерфейса.

"В этом году мы сделали наш выездной сервис еще удобнее и сократили время доставки карт – в большинстве случаев выездные менеджеры приезжают к клиенту в день оформления заказа или максимум на следующий. А еще мы начинаем доставлять карты по вечерам и расширяем ассортимент доставляемых карт. И сегодня мы рады представить новый полезный сервис для мам и пап – доставку детских карт. Ведь у родителей, особенно если у них несколько детей, зачастую катастрофически мало времени, а наш сервис поможет им его сэкономить для важных семейных дел. А карту привезет сотрудник Сбера", – прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

Она добавила, что в 2024 году доставили уже более миллиона карт, что на 70% больше, чем в прошлом году. Это позволяет клиентам сэкономить время, которое они могут потратить на более важные дела.

ПАО Сбербанк

Реклама