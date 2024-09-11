НОВОСТИОбщество

Детскую площадку и спортивные конструкции установили в барнаульском детсаду

Сделали это по программе городского инициативного бюджетирования

11 сентября 2024, 10:46, ИА Амител

Площадка детсада № 131 / Фото: пресс-служба мэрии
Площадка детсада № 131 / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле по программе городского инициативного бюджетирования благоустроили территорию детского сада № 131. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В рамках работ установили систему наружного освещения и детскую спортивную площадку с различными видами детских спортивных комплексов.

Городские власти отметили, что подобные инициативы реализуются в городе уже не в первый раз.

Барнаул школы и детсады

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров