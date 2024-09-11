Комплекс апарт-отелей построит в Белокурихе барнаульская "Жилищная инициатива"

Сдать первые корпуса рассчитывают в 2026 году

11 сентября 2024, 07:10, ИА Амител

Площадка строительства апарт-отеля в Белокурихе / Фото предоставлено "Жилищной инициативой"

В центре города-курорта Белокурихи развернулись масштабные работы: компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова начала подготовку к строительству четырехзвездочного гостиничного комплекса из трех корпусов, общий номерной фонд составит 1200 апартаментов. Об этом amic.ru рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

Апарт-отели появятся недалеко от курортной зоны города и торговых объектов. На подготовку участка (включая его отсыпку) компания потратила уже более 100 млн рублей. Здания на площадке будут возводить по монолитной технологии.

На крыше апарт-корпусов расположатся бассейны и видовые рестораны. Первые этажи также займут рестораны, магазины, spa-центр. В одном из бизнес-корпусов застройщик планирует оборудовать большой многофункциональный конференц-зал вместимостью 450 мест.

"Многие компании нуждаются в таких объектах, где можно провести семинары и в то же время разместить сотрудников", – отметили в "Жилищной инициативе".

В будущем рядом с объектом построят детский центр или аквапарк: точное назначение объекта еще не определено. Сдача первых корпусов запланирована на 2026 год. Сейчас девелопер находится на стадии разработки комплексного проекта. До конца года застройщик намерен согласовать все документы.

"Возможно, мы даже еще в этом году успеем приступить к некоторым работам по строительству", – добавили в компании.

Также "Жилищная инициатива" планирует построить в Белокурихе еще и жилой комплекс бизнес-класса. Он разместится неподалеку от апарт-центра. Предварительно, здания будут 7-8 этажей. Дома наряду с апарт-отелем образуют единую территорию, где появятся зоны с бассейнами, сценами, скверами.