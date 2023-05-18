Девочка два года ходила с рогом единорога во лбу в Подмосковье

Родители не заметили, что часть игрушки застряла в ребёнке после падения

18 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подмосковные врачи вытащили из головы семилетней девочки рог единорога. Об этом сообщает Baza.

Родители семилетнего ребенка обратились в больницу с жалобами на уплотнение в тканях. Медики провели УЗИ и выяснили, что в голове у девочки рог.

Оказалось, что два года назад она упала на игрушку. Тогда родители просто обработали и замотали рану, не заметив, что внутри осталось что-то лишнее.

Осколок вытащили, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.