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Девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках в Шелаболихе

По словам местных жителей, спасти ее не смогли

08 ноября 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Шелаболихе девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, ребенок катался на "ватрушке" со склона и врезался в бетонную плиту. Сельчане говорят, что девочка от удара сломала шею, ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики отсыпали дорогу, по которой дети катались на санках. Во время игры они рисковали попасть под машину.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

00:06:21 09-11-2023

Бедный ребенок...

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Гость

09:19:50 09-11-2023

Родителям не жалко своих детей, покупают ватрушки.

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