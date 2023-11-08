Девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках в Шелаболихе
По словам местных жителей, спасти ее не смогли
08 ноября 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Шелаболихе девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, ребенок катался на "ватрушке" со склона и врезался в бетонную плиту. Сельчане говорят, что девочка от удара сломала шею, ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики отсыпали дорогу, по которой дети катались на санках. Во время игры они рисковали попасть под машину.
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