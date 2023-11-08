Девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках в Шелаболихе

По словам местных жителей, спасти ее не смогли

08 ноября 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Шелаболихе девочка насмерть разбилась, когда каталась на санках. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, ребенок катался на "ватрушке" со склона и врезался в бетонную плиту. Сельчане говорят, что девочка от удара сломала шею, ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики отсыпали дорогу, по которой дети катались на санках. Во время игры они рисковали попасть под машину.