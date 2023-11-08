Дорожники в Барнауле отсыпали улицу, по которой катались дети

Теперь гонять на санках по проезжей части не получится

08 ноября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле отсыпали дорогу, по которой дети катались на санках. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Ранее жители города рассказали в социальных сетях о том, что школьники на Докучаево гоняют на санках прямо по проезжей части, где периодически появляются машины.

После публикации сотрудники ГИБДД выехали на место, осмотрели его и передали информацию в Комитет по дорожному хозяйству и благоустройству.

Коммунальщики отсыпали дорогу, больше кататься здесь не получится.