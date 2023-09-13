Девочка-подросток в Барнауле отравилась алкоголем, который ей купил военный
На молодого человека составили протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя
13 сентября 2023, 19:40, ИА Амител
16-летняя девочка в Барнауле отравилась алкоголем, который ей купил военный. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".
Студентка колледжа познакомилась с 26-летним контрактником в интернете. Созванивались, переписывались, а недавно солдат получил отпуск и они встретились. На съемной квартире девочка выпила бутылку пива Essa и два стакана мартини, после чего парень довез ее до общежития.
Вскоре студентку госпитализировали в больницу с алкогольным отравлением. Она без сознания, но в стабильном состоянии.
На парня составили протокол за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя.
19:57:44 13-09-2023
А может нужно составить протокол на производителей некачественных напитков?
07:58:33 14-09-2023
Гость (19:57:44 13-09-2023) А может нужно составить протокол на производителей некачеств... А может за "детьми", раз таковыми их считают, родители следить хоть немного будут? А "дети" в глотку все подряд, что горит, заливать не будут?
09:36:32 14-09-2023
Гость (07:58:33 14-09-2023) А может за "детьми", раз таковыми их считают, родители следи... песня про: "сами виноваты". - Тупейший комментарий под любой новостью.
10:44:34 14-09-2023
Гость (09:36:32 14-09-2023) песня про: "сами виноваты". - Тупейший комментарий под любой... Умнейший, а кто виноват? Задолбанная жизнью училка в школе? Продавщица в магазине? Кто?
20:31:24 14-09-2023
Гость (10:44:34 14-09-2023) Умнейший, а кто виноват? Задолбанная жизнью училка в школе? ... Она ж студентка и живёт в общежитии
07:01:34 14-09-2023
Курнули еще однозначно. Для нынешней алко молодежи бутылка пива и пара стаканов мартини, как сока выпить.
08:21:38 14-09-2023
Мартини стаканами- это так по-русски! Залпом и занюхать волосами товарища...
08:41:18 14-09-2023
подросток 16ти лет. прекратите вполне взрослых называть детьми. девочка пьющая на съемной квартире с малознакомым мужиком...
09:36:23 14-09-2023
Они на сьёмной квартире пиво с мартини только пили?
10:48:25 14-09-2023
Гость (08:41:18 14-09-2023) подросток 16ти лет. прекратите вполне взрослых называть деть... Паспорт в 14 лет. В тюрьму с 14-ти лет. Девочка блин 16 лет.