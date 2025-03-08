Девочка погибла и 18-летний парень пострадал при пожаре в Сибири
Огонь охватил площадь 160 квадратных метров
08 марта 2025, 13:46, ИА Амител
Пожар в Ужуре / Фото: МЧС Красноярского края
Девочка погибла при пожаре в городе Ужуре Красноярского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Возгорание случилось в ночь на 8 марта в одноэтажном деревянном доме с надворными постройками на улице Некрасова. На месте работали 23 специалиста и семь единиц техники.
Огонь, охвативший площадь 160 "квадратов", локализовали в 05:12 по местному времени, а впоследствии потушили.
"На полу в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Также был травмирован молодой человек 18 лет", – уточнили в ведомстве.
Предварительная причина пожара – нарушения при эксплуатации печи.
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