Девочка погибла и 18-летний парень пострадал при пожаре в Сибири

Огонь охватил площадь 160 квадратных метров

08 марта 2025, 13:46, ИА Амител

Пожар в Ужуре / Фото: МЧС Красноярского края

Девочка погибла при пожаре в городе Ужуре Красноярского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Возгорание случилось в ночь на 8 марта в одноэтажном деревянном доме с надворными постройками на улице Некрасова. На месте работали 23 специалиста и семь единиц техники.

Огонь, охвативший площадь 160 "квадратов", локализовали в 05:12 по местному времени, а впоследствии потушили.

"На полу в одной из комнат пожарные обнаружили тело девочки. Также был травмирован молодой человек 18 лет", – уточнили в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушения при эксплуатации печи.