Пенсионерка пострадала при пожаре в Барнауле

Госпитализация 66-летней женщине по потребовалась

08 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Пожар в квартире многоквартирного одноэтажного дома произошел в Барнауле днем 7 марта. Пострадала пенсионерка, сообщили в МЧС Алтайского края.

"Открытый огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Был эвакуирован газовый баллон. В связи с распространением дыма пожарными был спасен один человек. Надышавшейся 66-летней женщине была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.

По какому адресу произошел инцидент, в ведомстве не уточнили.

Всего за 7 марта в крае потушили 13 пожаров, в том числе восемь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.