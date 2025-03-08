Пенсионерка пострадала при пожаре в Барнауле
Госпитализация 66-летней женщине по потребовалась
08 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Пожар в квартире многоквартирного одноэтажного дома произошел в Барнауле днем 7 марта. Пострадала пенсионерка, сообщили в МЧС Алтайского края.
"Открытый огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Был эвакуирован газовый баллон. В связи с распространением дыма пожарными был спасен один человек. Надышавшейся 66-летней женщине была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.
По какому адресу произошел инцидент, в ведомстве не уточнили.
Всего за 7 марта в крае потушили 13 пожаров, в том числе восемь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.
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