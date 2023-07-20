Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму
Семье будет оказана вся необходимая поддержка
20 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Украинский БПЛА нанес удар по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.
"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", – отметил Аксенов.
10:25:49 20-07-2023
А что Шайгу говорит ? Почему он такое допустил ?
10:38:35 20-07-2023
Гость (10:25:49 20-07-2023) А что Шайгу говорит ? Почему он такое допустил ?... А ты можешь перекрыть абсолютно всё воздушное пространство на протяжении нескольких тысяч километров в режиме 24Х7Х365? Тогда поделись своим секретом с американцами - они регулярно китайские зонды в своем небе сбивают. Какие же здесь комментаторы неполноценные...
10:53:37 20-07-2023
ек (10:38:35 20-07-2023) Гость (10:25:49 20-07-2023) А что Шайгу говорит ? Поче... Ты полноценная мужа учи, если не брошенка.
11:09:56 20-07-2023
Гость (10:53:37 20-07-2023) ек (10:38:35 20-07-2023) Гость (10:25:49 20-07-2023) А... Ну так иди отсюда посуду мыть, а муж придет, а посуда не мыта.
10:37:55 20-07-2023
Наверное, потому что в армии не служил?! Генерал армии Сергей Шойгу никогда не служил в армии, но это не помешало ему возглавить Министерство обороны и иметь столь высокое воинское звание. "И гений парадоксов друг!"
11:15:57 20-07-2023
Как один беспилотник мог повредить четыре здания?
11:47:44 20-07-2023
Гость (11:15:57 20-07-2023) Как один беспилотник мог повредить четыре здания?... Беспилотник-кассетник, распался на 4?
12:02:25 20-07-2023
Гость (11:15:57 20-07-2023) Как один беспилотник мог повредить четыре здания?... Мог упасть между зданиями например и взрывом выбило стекла в окружающих. Повреждения - да
12:56:31 20-07-2023
Гость (11:15:57 20-07-2023) Как один беспилотник мог повредить четыре здания?... смотря какие здания . может там домики в деревне и здания это хозблок, коровник, дровник...
13:10:14 20-07-2023
Гость (12:56:31 20-07-2023) смотря какие здания . может там домики в деревне и здания э... Написано же "административных".
13:27:48 20-07-2023
Гость (13:10:14 20-07-2023) Написано же "административных".... У нас в деревне было 2 рядом стоящих таких административных из старых бытовок сделанные 3х3 размером. в одном сидел председатель деревни в другом сторож.
13:32:51 20-07-2023
Гость (13:10:14 20-07-2023) Написано же "административных".... А, ну тогда свинарник)))