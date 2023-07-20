Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника в Крыму

Семье будет оказана вся необходимая поддержка

20 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Украинский БПЛА нанес удар по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.