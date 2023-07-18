Погибших на Крымском мосту супругов могут похоронить втайне от их дочери
Психологи и врачи не хотят сообщать ей гибели родителей, поскольку это может сказаться на лечении
18 июля 2023, 20:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Родителей 14-летней девочки, которая выжила во время теракта ВСУ на Крымском мосту, могут похоронить втайне от дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, психологи и врачи не хотят сообщать ей гибели родителей, поскольку это может сказаться на лечении. Кроме того, из-за этого дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время — боятся показать эмоции.
Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв — Киев атаковал его двумя беспилотниками. В результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок — их дочка.
11:07:38 20-07-2023
Т.е. ребёнок пострадал, лежит в больнице, к ней не приходят родители, даже не звонят, не приходят и бабушка с дедушкой... И так ей лучше?