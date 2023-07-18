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Погибших на Крымском мосту супругов могут похоронить втайне от их дочери

Психологи и врачи не хотят сообщать ей гибели родителей, поскольку это может сказаться на лечении

18 июля 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Родителей 14-летней девочки, которая выжила во время теракта ВСУ на Крымском мосту, могут похоронить втайне от дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По информации канала, психологи и врачи не хотят сообщать ей гибели родителей, поскольку это может сказаться на лечении. Кроме того, из-за этого дедушка и бабушка школьницы не собираются ехать к внучке в ближайшее время — боятся показать эмоции. 

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв — Киев атаковал его двумя беспилотниками. В результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок — их дочка.

Комментарии 1

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Гость

11:07:38 20-07-2023

Т.е. ребёнок пострадал, лежит в больнице, к ней не приходят родители, даже не звонят, не приходят и бабушка с дедушкой... И так ей лучше?

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