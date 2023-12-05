Предположительно, подросток надышалась угарным газом

05 декабря 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: Прокуратура Алтайского края

14-летняя девочка погибла в результате пожара в Бийском районе. Об этом сообщили в региональном СК.

Возгорание частного дома произошло в селе Светлоозерское утром 5 декабря. Предположительно, подросток скончалась от отравления угарным газом.

Пожар начался с веранды, причиной его возникновения могло стать замыкание проводки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

Прокуратура и представители СК разбираются в деле. Назначены необходимые проверки и экспертизы.