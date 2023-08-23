Девочка пострадала на детской площадке в Барнауле. СК и прокуратура проводят проверку

Процессуальное решение примут по ее результатам

23 августа 2023, 13:35, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле 21 августа пострадала девочка во время игр на детской площадке, в произошедшем уже разбираются следователи и прокуратура.

Как сообщал Barnaul 22, всё произошло в ЖК "Лапландия" по ул. Солнечная Поляна, 81.

"Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы. Ребенка увезли на скорой", – рассказывали в сообществе.

Информацию о происшествии подтвердили в краевых прокуратуре и СК. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося и оценят соблюдение управляющей компанией требований безопасности при эксплуатации детского игрового оборудования и его содержание в надлежащем состоянии.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.