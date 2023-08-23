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Девочка пострадала на детской площадке в Барнауле. СК и прокуратура проводят проверку

Процессуальное решение примут по ее результатам

23 августа 2023, 13:35, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22
Кадр: Barnaul 22

В Барнауле 21 августа пострадала девочка во время игр на детской площадке, в произошедшем уже разбираются следователи и прокуратура.

Как сообщал Barnaul 22, всё произошло в ЖК "Лапландия" по ул. Солнечная Поляна, 81.

"Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы. Ребенка увезли на скорой", – рассказывали в сообществе.

Информацию о происшествии подтвердили в краевых прокуратуре и СК. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося и оценят соблюдение управляющей компанией требований безопасности при эксплуатации детского игрового оборудования и его содержание в надлежащем состоянии.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия дети

Комментарии 18

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Гость

13:52:18 23-08-2023

Снова ни о чем!!! Что случилось конкретно на детской площадке??? догадайся, мол, сама???

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Гость

14:17:38 23-08-2023

Гость (13:52:18 23-08-2023) Снова ни о чем!!! Что случилось конкретно на детской площадк... Написано же "Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы.". Или нужно канат показать, "паутину" и девочку?

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Гость

14:08:25 23-08-2023

Что случилось конкретно - глаза разуй...."Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы. Ребенка увезли на скорой",

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Гость

14:09:49 23-08-2023

Ребенка жалко. Только вот где её мама была? ну или папа? Будет как у нас во дворе - управляющая снесла все снаряды и играйте на земле на песочке из-за нерадивых родителей, которые не могут смотреть за своими чадами.

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Гость

16:08:29 23-08-2023

Гость (14:09:49 23-08-2023) Ребенка жалко. Только вот где её мама была? ну или папа? Буд... И до скольки лет предлаете ребенка за ручку водить по детской площадке? Судя по фото, девочке лет десять.

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Гость

14:35:10 23-08-2023

Да виноват канат!!! сакракзмЪ

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Гость

14:36:46 23-08-2023

Не понимаю, ну, полезла, ну, сорвалась, ну, упала. И что? Скоро будут писать: бежала, споткнулась, упала. Это дети, им свойственно лазать, падать, ушибаться.

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Гость

14:38:04 23-08-2023

мелкая еще а уже понаделала проблем нормальным людям из за тупости.

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Гость

15:23:39 23-08-2023

Девочке лет-то сколько? 3-5-8-12-15???

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Гость

15:34:38 23-08-2023

лет-то сколько? 3-5-8-12 - судя по размытому фото - подросток. никак не 3-5 лет

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Гость

15:37:10 23-08-2023

ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте сколько было бы новостей раньше в наше детство??? У меня проткнута нога арматурой - стройка.. кровь хлестала ууу...Спица в руке - прыгалки по гаражу... Провалились с подругой в люк сидели 3 часа - спасли. Страшно было маме говорить, прибьет же)))

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Гость

16:10:35 23-08-2023

Гость (15:37:10 23-08-2023) ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте скол... Не, мы ловчее были. Да, лазали по деревьям, гаражам, подвалам, крышам, стройкам, заборам. Но вцеплялись во всё крепко, так что ни откуда не падали. Здесь тоже вопрос, чего она сорвалась с этой "паутины"? Почему не держалась намертво?

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Элен без ребят

13:53:44 25-08-2023

Гость (15:37:10 23-08-2023) ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте скол... вот точно! а еще когда хлещет кровища, то плюнул на грязный подопожник (если нет подорожника, то на любой листик) и вылечил себя. типа дома даже не догадаются и попу не надерут)))

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Гость

16:55:23 23-08-2023

Всё атракционы снести. Детей за руку выводить на улицу и притягивать к лавочке. Через час забирать обратно. В каждый двор на время выгула по мед.работнику и ОДНщице.

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Гость

20:39:34 23-08-2023

Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...

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Гость

10:17:00 24-08-2023

Гость (20:39:34 23-08-2023) Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...... А теперь жалобу на УК в прокуратуру строчат.

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Элен без ребят

13:55:15 25-08-2023

Гость (20:39:34 23-08-2023) Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...... а теперь онижематери убивают управляйки.

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Гость

16:31:07 26-08-2023

ну моя там лазиет частенько , инструктаж дала ей с самого начала и все , ну а что теперь жаловаться то на кого? об асфальт тоже можно кожу содрать если упасть , запретить его тоже на детской плащадке и настелить перины

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