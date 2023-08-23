Девочка пострадала на детской площадке в Барнауле. СК и прокуратура проводят проверку
Процессуальное решение примут по ее результатам
23 августа 2023, 13:35, ИА Амител
В Барнауле 21 августа пострадала девочка во время игр на детской площадке, в произошедшем уже разбираются следователи и прокуратура.
Как сообщал Barnaul 22, всё произошло в ЖК "Лапландия" по ул. Солнечная Поляна, 81.
"Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы. Ребенка увезли на скорой", – рассказывали в сообществе.
Информацию о происшествии подтвердили в краевых прокуратуре и СК. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося и оценят соблюдение управляющей компанией требований безопасности при эксплуатации детского игрового оборудования и его содержание в надлежащем состоянии.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.
13:52:18 23-08-2023
Снова ни о чем!!! Что случилось конкретно на детской площадке??? догадайся, мол, сама???
14:17:38 23-08-2023
Гость (13:52:18 23-08-2023) Снова ни о чем!!! Что случилось конкретно на детской площадк... Написано же "Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы.". Или нужно канат показать, "паутину" и девочку?
14:08:25 23-08-2023
Что случилось конкретно - глаза разуй...."Девочка сорвалась с "паутины", приземлилась на канат и повредила внутренние органы. Ребенка увезли на скорой",
14:09:49 23-08-2023
Ребенка жалко. Только вот где её мама была? ну или папа? Будет как у нас во дворе - управляющая снесла все снаряды и играйте на земле на песочке из-за нерадивых родителей, которые не могут смотреть за своими чадами.
16:08:29 23-08-2023
Гость (14:09:49 23-08-2023) Ребенка жалко. Только вот где её мама была? ну или папа? Буд... И до скольки лет предлаете ребенка за ручку водить по детской площадке? Судя по фото, девочке лет десять.
14:35:10 23-08-2023
Да виноват канат!!! сакракзмЪ
14:36:46 23-08-2023
Не понимаю, ну, полезла, ну, сорвалась, ну, упала. И что? Скоро будут писать: бежала, споткнулась, упала. Это дети, им свойственно лазать, падать, ушибаться.
14:38:04 23-08-2023
мелкая еще а уже понаделала проблем нормальным людям из за тупости.
15:23:39 23-08-2023
Девочке лет-то сколько? 3-5-8-12-15???
15:34:38 23-08-2023
лет-то сколько? 3-5-8-12 - судя по размытому фото - подросток. никак не 3-5 лет
15:37:10 23-08-2023
ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте сколько было бы новостей раньше в наше детство??? У меня проткнута нога арматурой - стройка.. кровь хлестала ууу...Спица в руке - прыгалки по гаражу... Провалились с подругой в люк сидели 3 часа - спасли. Страшно было маме говорить, прибьет же)))
16:10:35 23-08-2023
Гость (15:37:10 23-08-2023) ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте скол... Не, мы ловчее были. Да, лазали по деревьям, гаражам, подвалам, крышам, стройкам, заборам. Но вцеплялись во всё крепко, так что ни откуда не падали. Здесь тоже вопрос, чего она сорвалась с этой "паутины"? Почему не держалась намертво?
13:53:44 25-08-2023
Гость (15:37:10 23-08-2023) ну, упала. И что? Скоро будут писать: - А представьте скол... вот точно! а еще когда хлещет кровища, то плюнул на грязный подопожник (если нет подорожника, то на любой листик) и вылечил себя. типа дома даже не догадаются и попу не надерут)))
16:55:23 23-08-2023
Всё атракционы снести. Детей за руку выводить на улицу и притягивать к лавочке. Через час забирать обратно. В каждый двор на время выгула по мед.работнику и ОДНщице.
20:39:34 23-08-2023
Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...
10:17:00 24-08-2023
Гость (20:39:34 23-08-2023) Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...... А теперь жалобу на УК в прокуратуру строчат.
13:55:15 25-08-2023
Гость (20:39:34 23-08-2023) Я в детстве с "радуги" упал ногу сломал. Думал мать убьет...... а теперь онижематери убивают управляйки.
16:31:07 26-08-2023
ну моя там лазиет частенько , инструктаж дала ей с самого начала и все , ну а что теперь жаловаться то на кого? об асфальт тоже можно кожу содрать если упасть , запретить его тоже на детской плащадке и настелить перины