Владелице батута, на котором покалечились две девочки в Барнауле, дали условный срок

Суд установил, что проигнорировав требования всех технических регламентов, она ввела в коммерческую эксплуатацию батут и назначила работать на нём сотрудницу без должного инструктажа и знаний

26 мая 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Владелица батута, который покалечил двоих детей в Барнауле, отделалась условным сроком. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, её признали виновной по п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Как установили следователи, в 2019 году предпринимательница приобрела надувной аттракцион в виде батута. Проигнорировав требования всех технических регламентов, она ввела в коммерческую эксплуатацию батут для оказания услуг, в том числе детям в возрасте до 6 лет. Кроме того, с апреля по май 2021 года женщина, зная об отсутствии у её сотрудницы специальных знаний, без проведения соответствующей стажировки и инструктажа, а также без заключения трудового договора привлекла её в качестве оператора аттракциона с ежедневной установкой батута, а также сбору денежных средств с посетителей.

В результате при монтаже и установке батута были допущены нарушения: из 13 узлов крепления семь не были соединены с элементами жёсткого крепления или балластной системы, четыре узла фиксировались к металлическому ограждению, не предназначенному для подобной фиксации, а три узла оставались вовсе без фиксации.

30 мая 2021 года батут резким порывом воздуха подняло в небо, из-за чего пять узлов развязались, четыре оборвало, а ещё один вырвало из основания батута. Находившиеся на аттракционе девочки четырёх и пяти лет упали с высоты на землю и получили тяжкие травмы.

Предприниматель свою вину признала. Родители потерпевших подали гражданские иски на 5 и 3 млн рублей. Суд принял во внимание доказательства следствия и приговорил подсудимую к наказанию в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей. Также судья удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.

Напомним, что одна из девочек получила множество повреждений, в числе которых открытая черепно-мозговая травма, переломы таза и ушибы лёгких. Ребёнку дали инвалидность, которую не сняли спустя год после происшествия. У другой девочки, пострадавшей в ЧП, дела намного лучше. По словам её мамы, ребёнок уже поправился.

В этом году в Барнауле работают всего восемь надувных батутов. Почему "сдулся" такой востребованный вид развлечений в краевой столице и вообще на что следует обратить внимание родителям перед тем как оплатить вход на батут, читайте в материале amic.ru.