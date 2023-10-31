Девочка пострадала в аварии на трассе в Алтайском крае

Ребенок был пристегнут, но все равно получил травмы

31 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

ДТП произошло на дороге Барнаул – Рубцовск. Женщина, сидевшая за рулем автомобиля Toyota, не выдержала дистанцию и врезалась в Daewoo Matiz, которым управлял мужчина.

В результате аварии пострадала девочка 2011 года рождения. Она была пристегнута, но все равно получила травмы.

Госпитализация ребенку не потребовалась. Подробности уточняются.