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Иномарка протаранила реанимобиль в Барнауле. Обновлено

По словам очевидцев, водитель легковушки не пропустил машину с медиками

30 октября 2023, 20:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Авария с участием реанимобиля произошла в Барнауле. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

Столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова. По словам автора сообщения, машина с медиками ехала с включенным спецсигналом, но иномарка не пропустила микроавтобус.

Удар пришелся реанимобилю в бок – машину отбросило в сторону.

Подробности уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Сотрудники ГИБДД на месте разбираются в ситуации.

Обновлено

В результате аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля Volkswagen: девушки 1997, 1996 и 2000 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

21:27:14 30-10-2023

Сегодня в 14 час когда снег пошёл, я ехал по новой трассе новоалтайск - барнаул в сторону города. Справа на пол дороге за мостиком р. Лосиха валялся уаз патриот перевертыш и иномарка белая, работали гибдд и эвакуатор. Обратно ехал через час на этом же месте с другой стороны тоже иномарка валялась в кувете. Вроде все живые.

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Коля

22:09:47 30-10-2023

Трех закопать

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Гость

00:56:29 31-10-2023

И где были телефоны у "дефушек" на момент аварии?

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Гость

10:49:02 31-10-2023

Три безмозглых курицы. А сорочей жаль.

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Светлана

13:00:35 31-10-2023

А водителю иномарки что за это будет?

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