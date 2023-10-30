Иномарка протаранила реанимобиль в Барнауле. Обновлено
По словам очевидцев, водитель легковушки не пропустил машину с медиками
30 октября 2023, 20:50, ИА Амител
Авария с участием реанимобиля произошла в Барнауле. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
Столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова. По словам автора сообщения, машина с медиками ехала с включенным спецсигналом, но иномарка не пропустила микроавтобус.
Удар пришелся реанимобилю в бок – машину отбросило в сторону.
Подробности уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники ГИБДД на месте разбираются в ситуации.
Обновлено
В результате аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля Volkswagen: девушки 1997, 1996 и 2000 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
21:27:14 30-10-2023
Сегодня в 14 час когда снег пошёл, я ехал по новой трассе новоалтайск - барнаул в сторону города. Справа на пол дороге за мостиком р. Лосиха валялся уаз патриот перевертыш и иномарка белая, работали гибдд и эвакуатор. Обратно ехал через час на этом же месте с другой стороны тоже иномарка валялась в кувете. Вроде все живые.
22:09:47 30-10-2023
Трех закопать
00:56:29 31-10-2023
И где были телефоны у "дефушек" на момент аварии?
10:49:02 31-10-2023
Три безмозглых курицы. А сорочей жаль.
13:00:35 31-10-2023
А водителю иномарки что за это будет?