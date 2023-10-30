Иномарка протаранила реанимобиль в Барнауле. Обновлено

По словам очевидцев, водитель легковушки не пропустил машину с медиками

30 октября 2023, 20:50, ИА Амител

Кадр из видео

Авария с участием реанимобиля произошла в Барнауле. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

Столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова. По словам автора сообщения, машина с медиками ехала с включенным спецсигналом, но иномарка не пропустила микроавтобус.

Удар пришелся реанимобилю в бок – машину отбросило в сторону.

Подробности уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.



Сотрудники ГИБДД на месте разбираются в ситуации.



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В результате аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля Volkswagen: девушки 1997, 1996 и 2000 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.