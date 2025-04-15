Девочка умерла от разрыва печени в больнице Татарстана
Что стало причиной произошедшего — пока неизвестно
15 апреля 2025, 10:50, ИА Амител
В Камском детском медицинском центре (КДМЦ) в Набережных Челнах умерла пятилетняя девочка. Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на СМИ, предварительная причина смерти – разрыв печени.
Девочке стало плохо несколько дней назад: у нее поднялась температура, однако родители решили лечить ее самостоятельно. Педиатр диагностировала ОРВИ. Позже у девочки отекли глаза, ее госпитализировали в КДМЦ.
В больнице ребенка стало рвать. Ей сделали укол, но он не помог. К утру у маленькой пациентки заболели ноги и ее забрали в реанимацию, где она умерла через несколько часов.
По словам родителей, ребенок был здоровым: без хронических болезней и аллергий. Точную причину смерти должна определить экспертиза.
11:02:46 15-04-2025
Ставлю на родителей
11:54:33 15-04-2025
Sic semper tyrannis (11:02:46 15-04-2025) Ставлю на родителей...
Ставлю что экспертиза, как и всегда, ничего не определит.
12:10:58 15-04-2025
Это кощунство - ставки в такой ситуации.