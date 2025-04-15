НОВОСТИПроисшествия

Девочка умерла от разрыва печени в больнице Татарстана

Что стало причиной произошедшего — пока неизвестно

15 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Камском детском медицинском центре (КДМЦ) в Набережных Челнах умерла пятилетняя девочка. Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на СМИ, предварительная причина смерти – разрыв печени.

Девочке стало плохо несколько дней назад: у нее поднялась температура, однако родители решили лечить ее самостоятельно. Педиатр диагностировала ОРВИ. Позже у девочки отекли глаза, ее госпитализировали в КДМЦ.

В больнице ребенка стало рвать. Ей сделали укол, но он не помог. К утру у маленькой пациентки заболели ноги и ее забрали в реанимацию, где она умерла через несколько часов.

По словам родителей, ребенок был здоровым: без хронических болезней и аллергий. Точную причину смерти должна определить экспертиза.

Происшествия дети

Комментарии 3

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:02:46 15-04-2025

Ставлю на родителей

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:33 15-04-2025

Sic semper tyrannis (11:02:46 15-04-2025) Ставлю на родителей...
Ставлю что экспертиза, как и всегда, ничего не определит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:58 15-04-2025

Это кощунство - ставки в такой ситуации.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер поэт Евгений Клюев
13 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров