Девочка умерла от разрыва печени в больнице Татарстана

Что стало причиной произошедшего — пока неизвестно

15 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Камском детском медицинском центре (КДМЦ) в Набережных Челнах умерла пятилетняя девочка. Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на СМИ, предварительная причина смерти – разрыв печени.

Девочке стало плохо несколько дней назад: у нее поднялась температура, однако родители решили лечить ее самостоятельно. Педиатр диагностировала ОРВИ. Позже у девочки отекли глаза, ее госпитализировали в КДМЦ.

В больнице ребенка стало рвать. Ей сделали укол, но он не помог. К утру у маленькой пациентки заболели ноги и ее забрали в реанимацию, где она умерла через несколько часов.

По словам родителей, ребенок был здоровым: без хронических болезней и аллергий. Точную причину смерти должна определить экспертиза.