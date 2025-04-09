НОВОСТИПроисшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле

Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего

09 апреля 2025, 15:27, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в результате гибели подростков возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам", ответили amic.ru на запрос в региональном СК.

Как ранее сообщил источник издания, утром 8 апреля в барнаульском поселке Центральном обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет. Вечером 7 апреля после прогулки они разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми. Мальчики могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков", – рассказали amic.ru в ведомстве.

Установлено, что один из подростков состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу.

Алтайская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Подростки умерли в Барнауле "от передозировки" неизвестным веществом – источник amic.ru

По неподтвержденным данным, вечером после прогулки мальчики разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия дети

Комментарии 5

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Гость

17:14:52 09-04-2025

"Подружки в планетарии съели по таблетке
Я думал , что им плохо и они сейчас умрут..."

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Гость

21:04:16 09-04-2025

А из-за чего подросток выпал из окна в Зажигалке месяц назад на Красноармейском почему не пишут?

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Гость

08:22:36 10-04-2025

Из моего окна видно, как наркоши забирают закладку возле стойки газовой трубы, и от нетерпения шустренько проводят какие-то манипуляции с ней и тут же колят себе. У нас борьба с наркотой особенно хороша на бумаге.

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Гость

08:48:08 10-04-2025

17 лет,это подросток?

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Гость

10:17:18 10-04-2025

Гость (08:48:08 10-04-2025) 17 лет,это подросток?... До 20 лет подросток, до 45 - молодежь. Новое веяние государства.

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