Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле
Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего
09 апреля 2025, 15:27, ИА Амител
В Алтайском крае в результате гибели подростков возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам", ответили amic.ru на запрос в региональном СК.
Как ранее сообщил источник издания, утром 8 апреля в барнаульском поселке Центральном обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет. Вечером 7 апреля после прогулки они разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми. Мальчики могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.
"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков", – рассказали amic.ru в ведомстве.
Установлено, что один из подростков состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу.
Алтайская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
17:14:52 09-04-2025
"Подружки в планетарии съели по таблетке
Я думал , что им плохо и они сейчас умрут..."
21:04:16 09-04-2025
А из-за чего подросток выпал из окна в Зажигалке месяц назад на Красноармейском почему не пишут?
08:22:36 10-04-2025
Из моего окна видно, как наркоши забирают закладку возле стойки газовой трубы, и от нетерпения шустренько проводят какие-то манипуляции с ней и тут же колят себе. У нас борьба с наркотой особенно хороша на бумаге.
08:48:08 10-04-2025
17 лет,это подросток?
10:17:18 10-04-2025
Гость (08:48:08 10-04-2025) 17 лет,это подросток?... До 20 лет подросток, до 45 - молодежь. Новое веяние государства.