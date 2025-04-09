Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле

Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего

09 апреля 2025, 15:27, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в результате гибели подростков возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам", ответили amic.ru на запрос в региональном СК.

Как ранее сообщил источник издания, утром 8 апреля в барнаульском поселке Центральном обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет. Вечером 7 апреля после прогулки они разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми. Мальчики могли погибнуть предположительно от отравления неизвестным веществом или передозировки наркотиком.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков", – рассказали amic.ru в ведомстве.

Установлено, что один из подростков состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу.

Алтайская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.