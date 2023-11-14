Девочку с бабушкой сбили в Барнауле
На месте происшествия работают медики
14 ноября 2023, 21:40, ИА Амител
Кадр из видео
Девочку с бабушкой сбили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, авария произошла на остановке "Школьная" по улице Аванесова.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Информации о состоянии пострадавших на момент публикации нет.
Подробности уточняются.
21:52:05 14-11-2023
Пора уже пешеходам объединиться и начинать сбивать автомобили. Для начала те, что скорость превышают изрядно.