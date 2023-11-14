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Девочку с бабушкой сбили в Барнауле

На месте происшествия работают медики

14 ноября 2023, 21:40, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Девочку с бабушкой сбили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, авария произошла на остановке "Школьная" по улице Аванесова. 

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Информации о состоянии пострадавших на момент публикации нет.

Подробности уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

21:52:05 14-11-2023

Пора уже пешеходам объединиться и начинать сбивать автомобили. Для начала те, что скорость превышают изрядно.

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