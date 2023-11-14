Девочку с бабушкой сбили в Барнауле

На месте происшествия работают медики

14 ноября 2023, 21:40, ИА Амител

Кадр из видео

Девочку с бабушкой сбили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, авария произошла на остановке "Школьная" по улице Аванесова.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Информации о состоянии пострадавших на момент публикации нет.

Подробности уточняются.