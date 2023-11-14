Соцсети: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Состояние пострадавшей не уточняется, но судя по кадрам с места происшествия, она осталась жива

14 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщину сбили в Барнауле в районе Барнаульского станкостроительного завода. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, пострадавшая находилась на пешеходном переходе. Состояние женщины не уточняется, но судя по кадрам с места происшествия, она осталась жива. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, что днем 13 ноября в Барнауле произошло столкновение автобуса с детьми и трактора, который выехал на встречку на Павловском тракте. Несовершеннолетние из спортшколы и сопровождавшие их взрослые ехали в микроавтобусе в медучреждение для прохождения диспансеризации.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 10-летний мальчик и его 52-летний тренер, им оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, не госпитализированы. Водитель погрузчика был пьян.